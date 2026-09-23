Dziedzictwo, odcinek 1038: Poyraz popełni fatalny błąd. Uwierzy w winę Merta, a gdy pozna prawdę, będzie mu wstyd

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Poyraz uwierzy w winę Merta w 1038. odcinku „Dziedzictwa”
W 1038. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz będzie coraz bardziej przekonany, że Mert ma coś na sumieniu. Wszystko za sprawą intrygi Semiha, który wcześniej postanowił skierować na niego swoje podejrzenia. W 1036. odcinku „Dziedzictwa” Semih wykorzystał tajemnicę Merta, przechwycił wiadomości wysyłane przez Poyraza i przygotował plan, dzięki któremu jego pomocnik miał zostać uznany za zdrajcę.
W 1037. odcinku „Dziedzictwa” pułapka zaczęła przynosić efekty. Poyraz nabrał podejrzeń wobec Merta, a w kolejnym odcinku będzie chciał znaleźć dowody potwierdzające jego winę. Nie zauważy, że został zmanipulowany przez Semiha.
W 1038. odcinku „Dziedzictwa” Mert zostanie niesłusznie oskarżony
Poyraz będzie przekonany, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Zamiast zaufać wieloletniemu pomocnikowi, postanowi udowodnić jego udział w całej sprawie. Ku zadowoleniu Semiha zacznie działać dokładnie tak, jak zaplanował jego przeciwnik.
Mert znajdzie się w trudnej sytuacji, ponieważ Poyraz nie będzie chciał uwierzyć w jego niewinność. Prawda okaże się jednak zupełnie inna. Mężczyzna nie działał przeciwko Poyrazowi, a jego zachowanie miało związek z pomocą, której udzielał Nazli.
Kiedy Poyraz odkryje, co naprawdę się wydarzyło, zrozumie swój błąd. Dowie się, że Mert nie miał nic wspólnego z podrzuceniem narkotyków i niesłusznie podejrzewał przyjaciela o zdradę. Będzie bardzo żałował, że zwątpił w jego uczciwość.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1038
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1038. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf