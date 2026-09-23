Dziedzictwo, odcinek 1038: Poyraz popełni fatalny błąd. Uwierzy w winę Merta, a gdy pozna prawdę, będzie mu wstyd

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-23 13:49

W odcinku 1038. serialu „Dziedzictwo” Poyraz będzie przekonany, że Mert stoi za podrzuceniem narkotyków do warsztatu. Mężczyzna da się wciągnąć w intrygę Semiha i zrobi wszystko, by udowodnić winę swojego pomocnika. Nie będzie jednak wiedział, że oskarżenia są bezpodstawne. Gdy prawda wyjdzie na jaw, Poyraz zrozumie, że niesłusznie zwątpił w uczciwość przyjaciela. Zapoznaj się ze szczegółowym streszczeniem odcinka i zobacz wybrane kadry z 1038. odcinka.

Poyraz uwierzy w winę Merta w 1038. odcinku „Dziedzictwa”

W 1038. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz będzie coraz bardziej przekonany, że Mert ma coś na sumieniu. Wszystko za sprawą intrygi Semiha, który wcześniej postanowił skierować na niego swoje podejrzenia. W 1036. odcinku „Dziedzictwa” Semih wykorzystał tajemnicę Merta, przechwycił wiadomości wysyłane przez Poyraza i przygotował plan, dzięki któremu jego pomocnik miał zostać uznany za zdrajcę.

W 1037. odcinku „Dziedzictwa” pułapka zaczęła przynosić efekty. Poyraz nabrał podejrzeń wobec Merta, a w kolejnym odcinku będzie chciał znaleźć dowody potwierdzające jego winę. Nie zauważy, że został zmanipulowany przez Semiha.

W 1038. odcinku „Dziedzictwa” Mert zostanie niesłusznie oskarżony

Poyraz będzie przekonany, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Zamiast zaufać wieloletniemu pomocnikowi, postanowi udowodnić jego udział w całej sprawie. Ku zadowoleniu Semiha zacznie działać dokładnie tak, jak zaplanował jego przeciwnik.

Mert znajdzie się w trudnej sytuacji, ponieważ Poyraz nie będzie chciał uwierzyć w jego niewinność. Prawda okaże się jednak zupełnie inna. Mężczyzna nie działał przeciwko Poyrazowi, a jego zachowanie miało związek z pomocą, której udzielał Nazli.

Kiedy Poyraz odkryje, co naprawdę się wydarzyło, zrozumie swój błąd. Dowie się, że Mert nie miał nic wspólnego z podrzuceniem narkotyków i niesłusznie podejrzewał przyjaciela o zdradę. Będzie bardzo żałował, że zwątpił w jego uczciwość.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1038

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1038. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
Dziedzictwo, odcinek 1038: Poyraz popełni fatalny błąd. Uwierzy w winę Merta, a gdy pozna prawdę, będzie mu wstyd
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