Rozbicie grupy narkotykowej w województwie kujawsko-pomorskim. Służby zatrzymały 42 osoby

Śledztwo CBŚP w sprawie przemytu narkotyków z Hiszpanii

Działania funkcjonariuszy z kaliskiego wydziału CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim pozwoliły na ustalenie mechanizmu działania grupy. Członkowie organizacji sprowadzali nielegalne substancje z Hiszpanii do Polski. Głównym miejscem dystrybucji narkotyków było województwo kujawsko-pomorskie, gdzie trafiała większość towaru. Policjanci przez wiele miesięcy gromadzili materiał dowodowy, aby zidentyfikować wszystkie osoby zaangażowane w ten proceder.

Magazyn narkotyków i pierwsze zatrzymania w 2024 roku

Pierwsze kluczowe działania w tej sprawie zostały przeprowadzone w styczniu 2024 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mundurowi zatrzymali wtedy dwóch mężczyzn i dotarli do przygotowanego wcześniej magazynu. Na miejscu zabezpieczono ponad 27 kilogramów marihuany oraz po 1,5 kilograma haszyszu i klofedronu. W pomieszczeniach znajdowały się również znaczne ilości kokainy i tabletek ecstasy, a funkcjonariusze przejęli gotówkę w kwocie przekraczającej 150 000 zł.

Przemyt marihuany w transporcie szparagów przez Zgorzelec

Kolejny etap śledztwa przyniósł efekty w kwietniu 2024 roku podczas wspólnych działań ze Strażą Graniczną w Zgorzelcu. Zatrzymano wtedy mężczyznę, który przewoził marihuanę w naczepie ciężarówki jadącej z Hiszpanii. Narkotyki były ukryte w specjalnie skonstruowanej skrytce, a oficjalny ładunek pojazdu stanowiły szparagi. Wewnątrz schowka policjanci odnaleźli 70 kilogramów marihuany, co potwierdziło ustalenia o trasie przemytu.

Zatrzymanie podejrzanego o kierowanie grupą 16 września 2026 roku

W wyniku skrupulatnej analizy zebranych informacji funkcjonariusze ustalili tożsamość kolejnych osób podejrzanych o udział w przestępstwach. W dniu 16 września 2026 roku policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą oraz organizowanie transportów z Hiszpanii. Razem z nim zatrzymano sześć innych osób, które miały zajmować się sprzedażą narkotyków w województwie kujawsko-pomorskim. Do tej pory w całym postępowaniu zarzuty usłyszały 42 osoby.

Źródło: Policja.pl