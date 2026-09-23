Splątane losy, odcinek 53: Meltem upokorzy Yasemin na oczach wszystkich! Burak stanie w jej obronie [ZDJĘCIA]

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Meltem upokorzy Yasemin w 53. odcinku „Splątanych losów”
W 53. odcinku „Splątanych losów” Meltem publicznie obrazi Yasemin. Jej zachowanie doprowadzi do ostrej wymiany zdań z Burakiem. Lekarz stanie po stronie Yasemin i nie pozwoli, by kobieta była bezkarnie atakowana. Po publicznej awanturze Burak odwiezie Yasemin do domu. Ich spotkanie nie zakończy się jednak od razu. Yasemin zaprosi lekarza na kawę, a Burak zostanie u niej. Będzie to dla pary okazja do spędzenia czasu z dala od szpitala i napiętej atmosfery. Wszystko wskazuje na to, że po wcześniejszych problemach ich relacja staje się coraz bardziej otwarta.
Kerem usłyszy ważną radę w 53. odcinku „Splątanych losów”
Serhat i Cem spróbują wpłynąć na Kerema. Mężczyźni namówią go, żeby przestał skupiać się na innych sprawach i skoncentrował się na pracy. Ich rozmowa ma pomóc mu uporządkować sytuację i skupić się na obowiązkach.
Ayfer ostrzeże Halila w 53. odcinku „Splątanych losów”
Ayfer zwróci się także do Halila z ważną prośbą. Kobieta poprosi go, żeby trzymał się z dala od Remziego. Mężczyzna może jednak mieć powody do obaw, ponieważ Remzi od pewnego czasu próbuje wykorzystać informacje dotyczące rodziny Münevver. W 49. odcinku Remzi zażądał od Halila pieniędzy i zagroził ujawnieniem informacji dotyczących Tahsina. W 50. odcinku Halil odnalazł jego kryjówkę i próbował zmusić go do trzymania się z dala od Münevver. Ich spotkanie zakończyło się bójką.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 53. odcinka
Odcinek 53. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar