Splątane losy, odcinek 53: Meltem upokorzy Yasemin na oczach wszystkich! Burak stanie w jej obronie [ZDJĘCIA]

Meltem upokorzy Yasemin w 53. odcinku „Splątanych losów”

W 53. odcinku „Splątanych losów” Meltem publicznie obrazi Yasemin. Jej zachowanie doprowadzi do ostrej wymiany zdań z Burakiem. Lekarz stanie po stronie Yasemin i nie pozwoli, by kobieta była bezkarnie atakowana. Po publicznej awanturze Burak odwiezie Yasemin do domu. Ich spotkanie nie zakończy się jednak od razu. Yasemin zaprosi lekarza na kawę, a Burak zostanie u niej. Będzie to dla pary okazja do spędzenia czasu z dala od szpitala i napiętej atmosfery. Wszystko wskazuje na to, że po wcześniejszych problemach ich relacja staje się coraz bardziej otwarta.

Kerem usłyszy ważną radę w 53. odcinku „Splątanych losów”

Serhat i Cem spróbują wpłynąć na Kerema. Mężczyźni namówią go, żeby przestał skupiać się na innych sprawach i skoncentrował się na pracy. Ich rozmowa ma pomóc mu uporządkować sytuację i skupić się na obowiązkach.

Ayfer ostrzeże Halila w 53. odcinku „Splątanych losów”

Ayfer zwróci się także do Halila z ważną prośbą. Kobieta poprosi go, żeby trzymał się z dala od Remziego. Mężczyzna może jednak mieć powody do obaw, ponieważ Remzi od pewnego czasu próbuje wykorzystać informacje dotyczące rodziny Münevver. W 49. odcinku Remzi zażądał od Halila pieniędzy i zagroził ujawnieniem informacji dotyczących Tahsina. W 50. odcinku Halil odnalazł jego kryjówkę i próbował zmusić go do trzymania się z dala od Münevver. Ich spotkanie zakończyło się bójką.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 53. odcinka

Odcinek 53. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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