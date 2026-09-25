Pierwsza miłość, odcinek 4265: Bójka Pawła pod szkołą Julki. Załatwi podejrzanego obserwatora córki - ZDJĘCIA

Niepokojący mężczyzna pod szkołą Julki

Podejrzany mężczyzna zacznie regularnie pojawiać się w okolicach szkoły Julki, co nie umknie uwadze nastolatki. Zaniepokojona zorientuje się, że nieznajomy robi zdjęcia uczennicom. O swoich obawach natychmiast opowie Marysi. Matka dziewczyny potraktuje sprawę niezwykle poważnie. Razem z Kingą postanowi ustalić, kim jest mężczyzna i jakie ma zamiary wobec uczennic.

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Paweł wymierzy sprawiedliwość w 4265 odcinku Pierwszej miłości

Informacja o fotografie pod szkołą dotrze również do Pawła, wywołując u niego wybuch gniewu. W 4265 odcinku „Pierwszej miłości” postanowi nie czekać na rozwój wypadków i sam skonfrontuje się z podejrzanym. Wciągnie mężczyznę do bramy i brutalnie się z nim rozprawi. Zamiast słuchać jakichkolwiek wyjaśnień, użyje pięści i gróźb. Mimo dobrych chęci ochrony córki, jego reakcja okaże się niezwykle agresywna.

Szok Kacpra na widok furii Pawła

Całe zdarzenie rozegra się na oczach Kacpra. Lekarz zobaczy, w jak bezwzględny sposób Paweł traktuje domniemanego prześladowcę. Choć troska ojca o bezpieczeństwo dziecka jest naturalna, brutalność i niepohamowana agresja byłego partnera Marysi wprawią Kacpra w głębokie przerażenie.