M jak miłość. Siostra zamordowanego Sowińskiego zdradzi, jak wygląda mieszkanie zmarłego. Tego się nie spodziewa - ZDJĘCIA

Siostra Sowińskiego pojawi się w klinice po jego śmierci

W 1943 odcinku serialu „M jak miłość” Olek spotka w klinice siostrę Sowińskiego. Kobieta będzie bardzo zmartwiona faktem, że jej brat nie pojawił się w pracy i nie odpowiada na próby kontaktu. Postanowi więc wypytać współpracowników o losy dyrektora. Na szpitalnym korytarzu zatrzyma Chodakowskiego, by zamienić z nim kilka słów. Lekarz przyzna, że nie miał kontaktu z szefem, sugerując jednocześnie, że ten mógł po prostu nie wyjść z domu.

Ewa w strachu o brata

Siostra dyrektora wytłumaczy Olkowi przyczyny swojego ogromnego niepokoju. Tego dnia mieli się spotkać w określonym celu. Gdy mężczyzna nie dotarł na miejsce i zignorował dzwoniący telefon, zdecydowała się pojechać do jego mieszkania i sprawdzić, co się dzieje.

– Czyli nie widział pan dzisiaj mojego brata? Sekretarka powiedziała, że nie przyszedł do pracy, ale myślałam, że może ktoś go widział, coś wie...

– Przykro mi, ja go nie widziałem, może został w domu? – zapyta Olek.

– Właśnie nie. Miał mnie podwieźć na rehabilitację, ale się nie zjawił, nie odbierał telefonu. Zmartwiłam się, że coś się stało, więc pojechałam do niego, bo mam klucze. Zasłane łóżko, ja nawet nie wiem czy on w góle dziś spał w domu - powie siostra dyrektora.

Zrozpaczona kobieta zrelacjonuje Chodakowskiemu szczegóły swojej wizyty w lokalu brata. Oględziny wnętrza nie przyniosą jednak żadnych wskazówek dotyczących miejsca jego pobytu. Tajemnica zniknięcia dyrektora wciąż pozostanie nierozwiązana. Co ciekawe, z relacji siostry będzie wynikało, że nie zauważy na miejscu krwi czy jakichkolwiek oznak zbrodni.

Mieszkanie Sowińskiego skrywa tajemnicę

Rzeczywistość okaże się jednak wyjątkowo dramatyczna. Sowiński padł ofiarą morderstwa z rąk Mariusza Sanockiego, który natychmiast zacznie tuszować ślady zbrodni. Tymczasem Olek wciąż będzie sądził, że jego głównym zmartwieniem jest niedawne starcie z szefem przed budynkiem kliniki. Nieświadomy tragedii lekarz nie będzie też pamiętał wydarzeń z ubiegłej nocy. Brak żelaznego alibi, luki w pamięci i otwarty konflikt ze zmarłym sprawią, że to on może wkrótce stać się głównym podejrzanym w sprawie.

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