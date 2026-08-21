Splątane losy, odcinek 31: Wściekłość Yasemin w rezydencji. Munevver podmieni biżuterię małej Mine [ZDJĘCIA]

Kłopotliwy naszyjnik i nowe spięcia w 31. odcinku "Splątanych losów"

W 31. odcinku „Splątanych losów” domownicy muszą zmierzyć się z kolejnym wybuchem emocji małej Mine. Dziewczynka oskarża Münevver o to, że ta odebrała jej cenny naszyjnik po matce. Choć sytuację udaje się przejściowo zażegnać dzięki Suzan, która odnajduje zgubę, atmosfera w domu pozostaje gęsta.

Yasemin, która obserwuje te wydarzenia, wpada w gniew. Widząc, jak Münevver usuwa pamiątkę po matce z szyi dziecka, zastępując ją nową, narzuconą biżuterią. Warto pamiętać, że Mine jest niezwykle przywiązana do rodzinnych pamiątek – już wcześniej, w 26. odcinku (Odcinek 26), miała pretensje do babci o zabranie zdjęcia rodziny, choć wtedy udało się dojść do porozumienia.

W 31. odcinku "Splątanych losów" Halil w potrzasku między pracą a domem

W 31. odcinku „Splątanych losów” Halil desperacko próbuje poprawić swoje relacje z Ayfer, które poważnie ucierpiały po ostatniej odwołanej kolacji. Przypomnijmy, że konflikt ten wybuchł, gdy Halil musiał w ostatniej chwili zawieźć Suzan do szpitala (Odcinek 30), co żona odebrała jako jasny sygnał, że rezydencja jest dla niego ważniejsza niż rodzina.

Ayfer, która już wcześniej obawiała się utraty domu (Odcinek 28), nie potrafi wybaczyć mężowi braku uwagi. Tymczasem Halil nie traci czasu i wydaje Remziemu jasne polecenie: ma on za wszelką cenę odnaleźć Yasemin. To zadanie wpisuje się w szerszy, pełen frustracji proces poszukiwań Tahsina i Pakize, który ciągnie się już od jakiegoś czasu (Odcinek 26, Odcinek 29).

"Splątane losy" – data i godzina emisji 31. odcinka

Odcinek 31. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

"Splątane losy" (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka. Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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