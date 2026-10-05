To imię oznacza "ognistego". W ostatnich latach zyskało na popularności. Czy ekranizacja "Lalki" sprawi, że wyprzedzi w rankingach Nikodema?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-05 9:39

Filmowa ekranizacja oraz luźna interpretacja pozytywistycznego dzieła "Lalka" autorstwa Bolesława Prusa od kilku tygodni są szeroko dyskutowane w Polsce. Imiona bohaterów są w polskiej tradycji zakorzenione od lat, choć niektóre z nich cieszyły się zmienną popularnością wśród rodziców. Czy ta męska forma oznaczająca "ognistego" dzięki ekranizacji słynnej powieści ma szansę zdetronizować tak uwielbiane przez rodziców imię Nikodem?

Uśmiechnięty niemowlak siedzi w niebieskim łóżeczku. O rosnącej popularności imienia Ignacy przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: azerbaijan_stockers/ Freepik.com
  • Nowa ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa rozgrzewa dyskusje. Czy wpłynie to na trendy w nadawaniu imion?
  • To imię oznaczające "ognistego" dynamicznie zyskuje na popularności, zajmując już 7. miejsce w rankingu najchętniej wybieranych imion męskich w 2025 roku.
  • Czy dzięki ekranizacji i serialowej interpretacji "Lalki" forma ta zdoła wyprzedzić Nikodema w zestawieniu najchętniej wybieranych męskich imion w Polsce?

Romantyczny idealista, uosobienie pracowitości oraz oddany przyjaciel głównego bohatera, czyli Ignacy Rzecki to jedna z postaci, które w powieści Bolesława Prusa doskonale odzwierciedlają osobę zagubioną w nowej rzeczywistości rodzącego się kapitalizmu. Imię to od lat należy do tych, które kojarzą się z elegancją i tradycją. W ostatnich latach rodzice zaczęli coraz chętniej je wybierać dla swoich synów. Czy dzięki ekranizacji "Lalki" ma szansę pokonać w rankingu najchętniej wybieranych imion Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu?

Skąd pochodzi imię Ignacy?

Imię Ignacy wywodzi się z łaciny. Łączy się je z rzymskim imieniem Ignatius, którego pochodzenie nie jest do końca pewne. Tradycyjnie wskazuje się na związek z łacińskim słowem ignis, czyli "ogień". Stąd popularne interpretacje przypisujące Ignacemu znaczenia związane z ogniem, żarem czy osobą "ognistą" lub "płomienną". W Polsce imię ma długą historię i przez wieki pojawiało się zarówno wśród duchowieństwa, jak i przedstawicieli szlachty czy inteligencji.

Polecany artykuł:

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Obecność imienia Ignacy w kulturze

Wielu osobom Ignacy kojarzy się przede wszystkim z Ignacym Rzeckim. Bohater powieści Prusa jest starym subiektem, wieloletnim pracownikiem sklepu Stanisława Wokulskiego i człowiekiem mocno przywiązanym do dawnych ideałów. Rzecki nie jest postacią pierwszoplanową w takim sensie jak Wokulski, ale trudno wyobrazić sobie "Lalkę" bez jego pamiętnika, refleksji i charakterystycznego spojrzenia na świat. 

Popularność imienia Ignacy w Polsce

Popularność imienia zmieniała się na przestrzeni lat. Ignacy przez pewien czas kojarzył się nam przede wszystkim z pokoleniem dziadków i pradziadków, ale w ostatnich latach na fali wzrostu zainteresowania imionami klasycznymi i tradycyjnymi, ponownie zyskało na popularności. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 52 801 mężczyzn, którzy noszą imię Ignacy jako pierwsze. W 2025 roku nadano je natomiast aż  4222 razy, co plasuje je na wysokiej, bo 7. pozycji wśród najchętniej wybieranych imion męskich w ubiegłym roku. W tym zestawieniu od kilku lat nieustannie króluje Nikodem, czy jednak niebawem za sprawą ekranizacji i luźnej interpretacji w postaci serialu tej znanej powieści dojdzie do zmiany na pozycji lidera?

To najpiękniejsze żeńskie imiona według sztucznej inteligencji. Zaskoczeni?
Galeria zdjęć 11
Quiz. Dopasuj imię do bohatera "Lalki". Za komplet punktów Wokulski odda ci swój sklep
Pytanie 1 z 12
Na początek coś banalnie prostego. Jakie imię nosił główny bohater powieści Wokulski?

ROLKI

imiona męskie
imię dla dziecka
imię