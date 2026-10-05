To imię oznacza "ognistego". W ostatnich latach zyskało na popularności. Czy ekranizacja "Lalki" sprawi, że wyprzedzi w rankingach Nikodema?

Nowa ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa rozgrzewa dyskusje. Czy wpłynie to na trendy w nadawaniu imion?

To imię oznaczające "ognistego" dynamicznie zyskuje na popularności, zajmując już 7. miejsce w rankingu najchętniej wybieranych imion męskich w 2025 roku.

Czy dzięki ekranizacji i serialowej interpretacji "Lalki" forma ta zdoła wyprzedzić Nikodema w zestawieniu najchętniej wybieranych męskich imion w Polsce?

Romantyczny idealista, uosobienie pracowitości oraz oddany przyjaciel głównego bohatera, czyli Ignacy Rzecki to jedna z postaci, które w powieści Bolesława Prusa doskonale odzwierciedlają osobę zagubioną w nowej rzeczywistości rodzącego się kapitalizmu. Imię to od lat należy do tych, które kojarzą się z elegancją i tradycją. W ostatnich latach rodzice zaczęli coraz chętniej je wybierać dla swoich synów. Czy dzięki ekranizacji "Lalki" ma szansę pokonać w rankingu najchętniej wybieranych imion Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu?

Skąd pochodzi imię Ignacy?

Imię Ignacy wywodzi się z łaciny. Łączy się je z rzymskim imieniem Ignatius, którego pochodzenie nie jest do końca pewne. Tradycyjnie wskazuje się na związek z łacińskim słowem ignis, czyli "ogień". Stąd popularne interpretacje przypisujące Ignacemu znaczenia związane z ogniem, żarem czy osobą "ognistą" lub "płomienną". W Polsce imię ma długą historię i przez wieki pojawiało się zarówno wśród duchowieństwa, jak i przedstawicieli szlachty czy inteligencji.

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Obecność imienia Ignacy w kulturze

Wielu osobom Ignacy kojarzy się przede wszystkim z Ignacym Rzeckim. Bohater powieści Prusa jest starym subiektem, wieloletnim pracownikiem sklepu Stanisława Wokulskiego i człowiekiem mocno przywiązanym do dawnych ideałów. Rzecki nie jest postacią pierwszoplanową w takim sensie jak Wokulski, ale trudno wyobrazić sobie "Lalkę" bez jego pamiętnika, refleksji i charakterystycznego spojrzenia na świat.

Popularność imienia Ignacy w Polsce

Popularność imienia zmieniała się na przestrzeni lat. Ignacy przez pewien czas kojarzył się nam przede wszystkim z pokoleniem dziadków i pradziadków, ale w ostatnich latach na fali wzrostu zainteresowania imionami klasycznymi i tradycyjnymi, ponownie zyskało na popularności. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 52 801 mężczyzn, którzy noszą imię Ignacy jako pierwsze. W 2025 roku nadano je natomiast aż 4222 razy, co plasuje je na wysokiej, bo 7. pozycji wśród najchętniej wybieranych imion męskich w ubiegłym roku. W tym zestawieniu od kilku lat nieustannie króluje Nikodem, czy jednak niebawem za sprawą ekranizacji i luźnej interpretacji w postaci serialu tej znanej powieści dojdzie do zmiany na pozycji lidera?

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