"Felicita": streszczenie odcinka 14

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 10:28

W 14. odcinku „Felicity” Oliwia nie przestanie myśleć o zdjęciach ojca, które ukrywa przed Zośką. Gdy wreszcie pokaże je matce, padną pytania, na które żadna z nich nie jest gotowa. Nastolatka będzie chciała wiedzieć, czy Kamil naprawdę kochał ją i Zośkę. W tle pozostanie też jej niepokój o Davide, który znów gdzieś znika.

W poprzednim odcinku akt notarialny potwierdził, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Sprawy spadkowe po jego śmierci połączyły obie rodziny także finansowo. Niedługo potem Oliwia znalazła w tablecie Nico zdjęcia swojego ojca. W tajemnicy skopiowała fotografie, bo podejrzewała, że mogą całkowicie zmienić jej spojrzenie na Kamila. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Felicita” odcinek 14 - streszczenie

Oliwia i Alka wybiorą się na działkę. Nastolatka będzie coraz bardziej martwiła się o Davide, który ciągle gdzieś znika. Nie da jej też spokoju sprawa zdjęć, które ukrywa przed Zośką. W końcu pokaże fotografie matce i zażąda jasnej odpowiedzi. Będzie chciała wiedzieć, czy ojciec naprawdę kochał ją i Zośkę oraz czy zamierzał je zostawić. Zośka także będzie musiała zmierzyć się z tymi bolesnymi pytaniami.

„Felicita” odcinek 14 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

14. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże 12 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. W tym odcinku Zośka i Oliwia zmierzą się z pytaniami o Kamila, które od dawna nie dają im spokoju.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie rozpoczęcia życia od nowa. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Tam wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. Zośka i Oliwia odkrywają prawdę o Giulii, małym Nico, spadku oraz rodzinnych sekretach. W tej historii ważne są także żałoba, przebaczenie i trudne uczucia po zdradzie. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
Trzy osoby zajmujące się roślinami w kuchni. O losach bohaterów serialu Felicita przeczytasz na Eska.
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