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W poprzednim odcinku akt notarialny potwierdził, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Sprawy spadkowe po jego śmierci połączyły obie rodziny także finansowo. Niedługo potem Oliwia znalazła w tablecie Nico zdjęcia swojego ojca. W tajemnicy skopiowała fotografie, bo podejrzewała, że mogą całkowicie zmienić jej spojrzenie na Kamila. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Felicita” odcinek 14 - streszczenie
Oliwia i Alka wybiorą się na działkę. Nastolatka będzie coraz bardziej martwiła się o Davide, który ciągle gdzieś znika. Nie da jej też spokoju sprawa zdjęć, które ukrywa przed Zośką. W końcu pokaże fotografie matce i zażąda jasnej odpowiedzi. Będzie chciała wiedzieć, czy ojciec naprawdę kochał ją i Zośkę oraz czy zamierzał je zostawić. Zośka także będzie musiała zmierzyć się z tymi bolesnymi pytaniami.
„Felicita” odcinek 14 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
14. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże 12 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. W tym odcinku Zośka i Oliwia zmierzą się z pytaniami o Kamila, które od dawna nie dają im spokoju.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie rozpoczęcia życia od nowa. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Tam wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. Zośka i Oliwia odkrywają prawdę o Giulii, małym Nico, spadku oraz rodzinnych sekretach. W tej historii ważne są także żałoba, przebaczenie i trudne uczucia po zdradzie. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka