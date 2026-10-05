W poprzednim odcinku akt notarialny potwierdził, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Sprawy spadkowe po jego śmierci połączyły obie rodziny także finansowo. Niedługo potem Oliwia znalazła w tablecie Nico zdjęcia swojego ojca. W tajemnicy skopiowała fotografie, bo podejrzewała, że mogą całkowicie zmienić jej spojrzenie na Kamila. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Felicita” odcinek 14 - streszczenie

Oliwia i Alka wybiorą się na działkę. Nastolatka będzie coraz bardziej martwiła się o Davide, który ciągle gdzieś znika. Nie da jej też spokoju sprawa zdjęć, które ukrywa przed Zośką. W końcu pokaże fotografie matce i zażąda jasnej odpowiedzi. Będzie chciała wiedzieć, czy ojciec naprawdę kochał ją i Zośkę oraz czy zamierzał je zostawić. Zośka także będzie musiała zmierzyć się z tymi bolesnymi pytaniami.

„Felicita” odcinek 14 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

14. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże 12 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. W tym odcinku Zośka i Oliwia zmierzą się z pytaniami o Kamila, które od dawna nie dają im spokoju.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie rozpoczęcia życia od nowa. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Tam wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. Zośka i Oliwia odkrywają prawdę o Giulii, małym Nico, spadku oraz rodzinnych sekretach. W tej historii ważne są także żałoba, przebaczenie i trudne uczucia po zdradzie. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka