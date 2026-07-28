Pamiętacie ten hit Polsatu? Minęło już 16 lat od premiery "Szpilek na Giewoncie"

To już 16 lat, odkąd widzowie telewizji Polsat po raz pierwszy zobaczyli losy Ewy Drawskiej, która z wielkomiejskiej dżungli trafiła wprost do serca Tatr. Serial "Szpilki na Giewoncie" zadebiutował na ekranach 2 września 2010 roku i przez dwa lata przyciągał przed telewizory rzesze fanów, którzy z zapartym tchem śledzili miłosne i zawodowe perypetie bohaterów. Produkcja doczekała się łącznie czterech sezonów i 52 odcinków, a jej emisję zakończono w maju 2012 roku.

Fabuła serialu skupiała się na Ewie, pracownicy warszawskiej agencji reklamowej, która w ramach awansu została zesłana do Zakopanego, by otworzyć tam filię firmy. Dla przyzwyczajonej do luksusów i szybkiego tempa życia kobiety, zderzenie z góralską tradycją i spokojem Podhala było prawdziwym szokiem. Wszystko zmieniło się, gdy na jej drodze stanął przystojny ratownik górski, Bartek. Ich burzliwa relacja stała się główną osią opowieści, która bawiła i wzruszała widzów.

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Niezapomniane twarze z Zakopanego. Kto zagrał w serialu?

W główną rolę Ewy Drawskiej wcieliła się Magdalena Schejbal, której ta kreacja przyniosła ogromną popularność i nominację do Telekamery. Jej serialowym partnerem był Krzysztof Wieszczek, odgrywający postać ratownika Bartka Bachledy. Aktor był związany z produkcją przez wszystkie cztery sezony. Po odejściu Magdaleny Schejbal po trzeciej serii, fabuła skupiła się na nowych postaciach.

Na ekranie mogliśmy oglądać również całą plejadę znanych i lubianych aktorów. Wśród nich znaleźli się między innymi:

Dorota Pomykała jako Lucyna Skorupa

jako Lucyna Skorupa Małgorzata Pieczyńska w roli Anieli Gut

w roli Anieli Gut Piotr Zelt jako Patryk Koliba

jako Patryk Koliba Bartłomiej Topa wcielający się w postać Janka Dudy-Grosza

wcielający się w postać Janka Dudy-Grosza Joanna Kulig jako Wika Bura

W późniejszych sezonach do obsady dołączyły także Anna Czartoryska oraz Natalia Rybicka, które wprowadziły do serialu nowe, intrygujące wątki.

Jak dziś wyglądają gwiazdy serialu "Szpilki na Giewoncie"? Zobacz ich niezwykłe metamorfozy

Od zakończenia emisji serialu minęła już ponad dekada. Dla aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje, był to czas wielu zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Czas odcisnął swoje piętno także na ich wyglądzie. Niektórzy kontynuują swoje kariery na wielkim i małym ekranie, inni być może wybrali nieco inną ścieżkę.

Zastanawiacie się, jak dziś wyglądają Magdalena Schejbal, Krzysztof Wieszczek i pozostali członkowie obsady? Przygotowaliśmy wyjątkową galerię, w której możecie zobaczyć ich zdjęcia z czasów serialu i te zupełnie aktualne. Przekonajcie się sami, jak bardzo zmienili się bohaterowie tej kultowej produkcji. Niektóre przemiany mogą was naprawdę zaskoczyć.