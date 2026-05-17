Sonia Szklanowska odeszła rok temu. Tak wygląda jej grób. Napis na nagrobku łamie serce

Sonia Szklanowska dała się poznać widzom jako jedna z barwnych postaci 2. odsłony "Hotelu Paradise". Jej bezpośredniość, otwartość i charyzma przyciągały uwagę, a udział w programie przyniósł jej rozpoznawalność i sympatię publiczności. Najmłodsza uczestniczka 2. edycji "Hotelu Paradise" po zakończeniu przygody z reality show, próbowała swoich sił w mediach społecznościowych, gdzie dzieliła się z fanami fragmentami swojego życia i pasjami. Jedną z jej największych pasji była muzyka. Kobieta nie tylko śpiewała, ale również tworzyła swoje własne kompozycje. Jedna z jej piosenek, zatytułowana "Oto Raj", do której teledysk nakręcono na Zanzibarze, została wykorzystana jako utwór przewodni 3. edycji randkowego show stacji TVN. Sonia swoje utwory publikowała w mediach społecznościowych, a po jej śmierci internauci zwrócili uwagę, że ostatni z udostępnionych utworów brzmiał, jak wołanie o pomoc.

Niestety, los okazał się okrutny. 18 maja 2025 roku, media obiegła smutna wiadomość o nagłej i niespodziewanej śmierci Soni Szklanowskiej. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" odeszłą w wieku zaledwie 25 lat 17 maja 2025 roku. Wiadomość o jej śmierci wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Fani, znajomi i osoby związane z programem "Hotel Paradise" nie mogli pogodzić się z tą tragiczną wiadomością. Sonia od pewnego czasu zmagała się z depresją, a także musiała mierzyć się z hejtem w sieci, a wielu zaznaczało, iż uczestnicy reality show powinni zostać objęci specjalistyczną opieką psychologiczną. Pogrzeb 25-letniej uczestniczki "Hotelu Paradise" odbył się w sobotę, 24 maja 2025 roku o godzinie 11:00 w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie. Jeden z internautów niedawno odwiedził miejsce wiecznego spoczynku Soni Szklanowskiej i pokazał, jak wygląda jej grób. Uwagę zwracały białe róże, które były ulubionymi kwiatami zmarłej, a także kilka małych gipsowych figurek białych aniołków. Dziś grób Soni wygląda już inaczej. Jedna z firm kamieniarskich na swoim profilu pokazała miejsce wiecznego spoczynku Soni Szklanowskiej. Nagrobek Soni jest minimalistyczny i wykonano go z jasnego kamienia. W centralnej części znajduje się duże zdjęcie uśmiechającej się dziewczyny, a pod nim napis:

Nasza miłość, nasze serduszko. [...] Śpij Aniołku

Na płycie umieszczono natomiast inny, rozdzierający serce napis:

Jak wielki Skarb kryje ten grób, wiedzą tylko mama, tata, rodzina, przyjaciele i Bóg

W dniu rocznicy jej śmierci, czyli 17 maja 2026 zaplanowano uroczystą mszę świętą w intencji zmarłej, która odbędzie się w kościele parafialnym w Świekatowie o godzinie 11:15.

Jeżeli jesteś w złym stanie i czujesz, że twoja sytuacja staje się nie do zniesienia, lub chcesz odebrać sobie życie, natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112. Jeśli zdarzało ci się myśleć o zrobieniu sobie krzywdy albo jeśli podejrzewasz, że ktoś z twojego otoczenia potrzebuje wsparcia, zawsze możesz się zwrócić o pomoc. Porozmawiaj z kimś zaufanym bądź zadzwoń pod którąś z infolinii pomocy:

Antydepresyjny Telefon Zaufania – 22 484 88 01

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.