Śląsk Wrocław awansuje do ekstraklasy. Jaka historia kryje się za rocznym powrotem mistrzów Polski?

Śląsk Wrocław pewnie awansował po zwycięstwie w Bytomiu

Piłkarze Śląska Wrocław oficjalnie przypieczętowali awans do ekstraklasy, pokonując na wyjeździe Polonię Bytom wynikiem 3:1 w 33. kolejce rozgrywek. Mimo początkowego prowadzenia gospodarzy, którzy objęli je w 36. minucie po trafieniu Tomasza Gajdy, wrocławianie zdołali odwrócić losy spotkania po przerwie. Dzięki dwóm bramkom Przemysława Banaszka oraz jednej Michała Rosiaka, Śląsk zapewnił sobie kluczowe trzy punkty.

Zwycięstwo nad Polonią Bytom pozwoliło Śląskowi Wrocław umocnić się na drugiej pozycji w tabeli 1. ligi. Drużyna ma obecnie pięć punktów przewagi nad trzecią Wieczystą Kraków na kolejkę przed zakończeniem sezonu, co oznacza, że ich drugie miejsce, gwarantujące bezpośredni awans, jest już niezagrożone. Wcześniej awans do ekstraklasy zapewniła sobie prowadząca w tabeli Wisła Kraków, również wracająca po dłuższej przerwie do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Jak Śląsk Wrocław walczył o powrót do elity?

Droga Śląska Wrocław do ekstraklasy nie była łatwa, a awans mógł zostać zapewniony już tydzień wcześniej, jednak drużyna zremisowała na własnym stadionie z ŁKS Łódź 2:2. Kolejną szansą było sobotnie potknięcie Wieczystej Kraków w meczu ze Stalą Rzeszów, lecz krakowianie odnieśli zwycięstwo 5:1, co zmusiło Śląsk do walki o awans w bezpośrednim starciu z Polonią Bytom. Włodarze klubu po spadku w poprzednim sezonie otwarcie mówili o konieczności cięcia kosztów i szukania oszczędności, co wpłynęło na budżet transferowy i kadrę zespołu.

Początek sezonu dla wrocławian był stabilny, utrzymywali się oni w górnej części tabeli, jednak problemy pojawiły się w drugiej części rundy jesiennej. Zespół pod wodzą trenera Ante Simundzy zakończył rok serią pięciu meczów bez zwycięstwa, a rundę wiosenną rozpoczął od remisu i porażki. W tym czasie doszło do nieoczekiwanych zmian na stanowiskach prezesa klubu i dyrektora sportowego, a nowym prezesem został były piłkarz Śląska, Remigiusz Jezierski.

Po 21 kolejkach drużyna spadła na dziewiąte miejsce w tabeli, tracąc pięć punktów do drugiej Wieczystej Kraków i aż 16 do prowadzącej Wisły. Dystans do pozycji gwarantującej bezpośredni awans nie był duży, ale gra zespołu pozostawiała wiele do życzenia. Wówczas głośno nie mówiono o bezpośrednim awansie, a skupiono się na stabilizacji formy i wyników, co miało kluczowe znaczenie dla dalszych losów drużyny.

Kiedy nastąpił przełom w drodze Śląska do awansu?

W obliczu słabszych wyników pojawiły się spekulacje o przyszłości Ante Simundzy, a mecz z Odrą Opole był określany jako decydujący dla jego posady. Śląsk Wrocław rozegrał jedno z najlepszych spotkań w sezonie, pewnie wygrywając 3:0, co zapoczątkowało jego marsz w górę tabeli. Od tego momentu wrocławianie zanotowali znaczącą poprawę formy i skuteczności, która pozwoliła im konsekwentnie odrabiać straty do czołówki.

W trakcie sezonu doszło również do zamieszania wokół meczu z Wisłą Kraków, która nie stawiła się na Tarczyński Arenie w proteście przeciwko zakazowi wpuszczenia zorganizowanej grupy kibiców. Sprawa ta, przez kilka tygodni żywo dyskutowana w całej piłkarskiej Polsce, zakończyła się przyznaniem walkowera dla Śląska i nałożeniem na niego grzywny w wysokości miliona złotych. Ten incydent, choć kontrowersyjny, przyniósł Śląskowi łatwe trzy punkty, choć temat jego rozstrzygnięcia nadal pozostaje otwarty.

Piłkarze Śląska Wrocław, niezrażeni problemami i kontrowersjami, kontynuowali swoją dobrą passę, co w Bytomiu zaowocowało dwunastym meczem bez porażki. Dzięki temu triumfowi zapewnili sobie awans do krajowej elity. Śląsk Wrocław w 2012 roku świętował mistrzostwo Polski, a obecnie jest trzecim zespołem w ostatnich dziesięciu latach, po Górniku Zabrze i Lechii Gdańsk, który wywalczył awans już rok po spadku. Wisła Kraków wraca do ekstraklasy po czterech sezonach przerwy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.