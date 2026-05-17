Legia Warszawa walczy o puchary. Jak z ostatniego miejsca doszli do tego punktu?

"Gratuluję nam nie tylko zwycięstwa, ale także tego, czego dokonaliśmy w całej rundzie. Po 21. kolejce byliśmy na ostatnim miejscu, a po 33. znajdujemy się na siódmym z szansami na piątą lokatę i grę w europejskich pucharach. To jest niesamowita historia, osobiście ją doceniam. Jestem doświadczonym szkoleniowcem, ale to dla mnie duża sprawa" – zapewnił Papszun.

Legia Warszawa: niesamowita metamorfoza i szansa na Europę

Trener stołecznej drużyny, Marek Papszun, podkreślił, że Legia po raz kolejny zademonstrowała charakter oraz jedność, co w przeszłości stanowiło problem dla zespołu. Zauważył, że drużyna potrafiła przetrwać trudne momenty na boisku, wybronić się i nie poddać, co było kluczowe dla jej ostatnich sukcesów. Z tego aspektu szkoleniowiec był najbardziej zadowolony, widząc taką postawę swoich zawodników.

Szkoleniowiec Legii podkreślił, że zespół gra do samego końca sezonu, dając sobie szansę na walkę o coś, co niedawno wydawało się nierealne. Ta postawa jest bardzo budująca dla całego klubu oraz jego kibiców. Przemiana drużyny z ostatniego miejsca na pozycję dającą nadzieję na europejskie puchary to duża sprawa, jak sam Papszun przyznał, nawet dla doświadczonego szkoleniowca.

Determinacja Legii i kluczowa rola Antonio Colaka

Marek Papszun ocenił Lechię Gdańsk jako drużynę niezwykle groźną w ofensywie, co było widoczne przez cały sezon. Legia w pierwszej połowie dobrze kontrolowała mecz i stwarzała więcej sytuacji, jednak po przerwie inicjatywa przeszła na stronę gospodarzy, którzy zasłużenie doprowadzili do remisu. Mentalność zespołu Legii, która wcześniej „siadała” po straconej bramce, a teraz potrafi się odbić, była kluczem do zwycięstwa.

Zwycięską bramkę dla Legii zdobył Antonio Colak w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, strzałem głową. Ten blisko 33-letni napastnik, który występował w Lechii w sezonie 2014/15, okazał się w tym roku katem trójmiejskich zespołów. Wcześniej, na początku lutego, jego dwa trafienia głową zapewniły Legii remis 2:2 w Gdyni z Arką, co pokazuje jego skuteczność w regionie.

"To morskie powietrze chyba mu służy, prezentuje bowiem tutaj zabójczą strzelecką formę. I w takim celu właśnie wszedł. Miał kontuzję i dość długą przerwę, fajnie, że się odnalazł i zdecydowanie pomógł zdobyć nam trzy punkty" – ocenił.

Trudna sytuacja Lechii Gdańsk w strefie spadkowej

Lechia Gdańsk nie zdołała przełamać swojej fatalnej passy, zdobywając zaledwie jeden punkt w ostatnich sześciu meczach, co skutkuje utrzymywaniem się w strefie spadkowej. Trener gospodarzy, John Carver, po meczu był bardzo zły i emocjonalnie rozbity, wskazując na powtarzające się schematy w traconych bramkach. Przyznał, że momentami trudno było cokolwiek powiedzieć po takim ciosie w końcówce.

Angielski szkoleniowiec szczegółowo wymienił powtarzające się błędy swojej drużyny: brak blokowania dośrodkowań, złe krycie w polu karnym i niezbieranie drugich piłek. Mimo analiz i cotygodniowych treningów, problemy te wciąż się pojawiają. Carver zaznaczył, że stracenie 62 bramek w sezonie stawia zespół w bardzo trudnej sytuacji, choć "nie są jeszcze pogrzebani".

"Czasem, jak się dostaje obuchem w głowę w końcówce meczu, to ciężko coś powiedzieć. To trudne emocjonalnie. Jestem też bardzo zły. Mogę tu siedzieć, skopiować i wkleić sytuacje, jak traciliśmy bramki w poprzednich spotkaniach i jak straciliśmy je teraz" – powiedział trener gospodarzy John Carver.

Jakie plany ma Lechia przed ostatnim meczem sezonu?

John Carver ocenił konfrontację z Legią jako wyrównany mecz, w którym rywale wykorzystali swoje sytuacje po dośrodkowaniach i błędach w kryciu. Lechia również miała swoje okazje, zwłaszcza dwie po stałych fragmentach gry, jednak nie potrafiła ich wykorzystać. Trener przyznał, że dobry futbol to nie wszystko; aby wygrywać, potrzebna jest skuteczność.

Szkoleniowiec Lechii podkreślił, że jego drużyna musi teraz skupić się na sobie i na nadchodzącym meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Celem jest zdobycie trzech punktów, a także liczenie na korzystne dla nich rezultaty w innych spotkaniach. Carver wyraził nadzieję, że inne zespoły zagrają „pod Lechię”, co pomoże im w walce o utrzymanie w Ekstraklasie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.