Polski sukces w Lidze Mistrzów. Które kluby dominują w Europie?

Polskie kluby siatkarskie w europejskich finałach

Zespół Aluronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu zajął drugie miejsce w prestiżowej Lidze Mistrzów siatkarzy. W finale rozegranym w Turynie, drużyna ta, podobnie jak rok wcześniej, uległa włoskiej Sir Sicoma Monini Perugia, w której składzie występował reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Tegoroczne spotkanie zakończyło się wynikiem 0:3 na niekorzyść zawiercian, co potwierdza siłę włoskiej ekipy.

Czwarte miejsce w tegorocznej edycji tych elitarnych rozgrywek zajął PGE Projekt Warszawa, co jest jego najlepszym osiągnięciem w historii turnieju. W meczu o brązowy medal warszawianie przegrali 2:3 z tureckim Ziraatem Bankkart Ankara, którego barwy bronił Tomasz Fornal. Projekt Warszawa ma na swoim koncie również triumf w innych europejskich rozgrywkach, zdobywając Puchar Challenge w 2024 roku, co świadczy o jego rosnącej pozycji.

Kto jest najbardziej utytułowany w europejskich pucharach?

Najbardziej utytułowanym polskim zespołem w historii europejskich pucharów pozostaje ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Klub ten triumfował w Lidze Mistrzów aż trzykrotnie w latach 2021-2023, w tym w 2023 roku w pierwszym w historii polskim finale, gdzie pokonał drużynę z Jastrzębia-Zdroju. Wcześniej, w 2003 roku, występując jako Mostostal-Azoty, zajął trzecie miejsce w turnieju Final Four, co dowodzi długiej tradycji sukcesów.

ZAKSA jeszcze trzykrotnie znajdowała się w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów, tuż za podium, w latach 2002, 2013 i 2018. Warto zaznaczyć, że łącznie polskie drużyny czterokrotnie zajęły drugie miejsce w Lidze Mistrzów. Oprócz Zawiercian w ostatnich dwóch sezonach, osiągnęły to PGE Skra Bełchatów w sezonie 2011/12 oraz Asseco Resovia trzy lata później. Resovia w sezonie 1972/73 przegrała również finał Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, poprzednika obecnej LM. Siatkarze Płomienia Milowice z kolei zwyciężyli w tych rozgrywkach w sezonie 1977/78, stając się najlepszą drużyną Starego Kontynentu.

