Ślub Natalki i Adama w "M jak miłość" zrujnowany? Pojawi się tajemniczy adorator

Kiedy emisja 1930. odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Oświadczyny w 1930. epizodzie popularnej telenoweli zakończą się sukcesem, ale reakcja Natalki Mostowiak da widzom wiele do myślenia. Kobieta odpowie twierdząco na propozycję Adama Karskiego, jednak jej widoczne zawahanie zdradzi ogromne wątpliwości. Widzowie odniosą wrażenie, że policjantka wcale nie jest w pełni przekonana do wspólnego życia z obecnym partnerem. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 4 maja 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie stacji TVP2.

Burzliwa przeszłość uczuciowa Natalki Mostowiak

Warto przypomnieć, że policjantka ma za sobą pasmo miłosnych rozczarowań, w tym nieudane małżeństwo z leśniczym Frankiem Zarzyckim (Piotr Nerlewski), które rozpadło się przez jego niewierność. Podobnie zakończyła się relacja z biologicznym ojcem Hani, Darkiem Majem (Marcel Sabat), który porzucił ją w dziewiętnastym roku życia tuż przed maturą i do dziś ignoruje istnienie własnej córki. Kolejnym bolesnym epizodem było nieszczęśliwe uczucie do Bartka (Arkadiusz Smoleńska), byłego małżonka jej siostry Uli (Iga Krefft).

Zupełnie nowy rozdział rozpocznie się w 1927. odcinku, gdy na drodze funkcjonariuszki stanie charyzmatyczny Mikołaj Lipiński. Ich relacja od samego początku będzie obfitować w dynamiczne zwroty akcji. Nowy dyrektor placówki edukacyjnej bez wahania zaprosi kobietę na spotkanie sam na sam. O dziwo, Natalka przystanie na tę ryzykowną propozycję, zupełnie ignorując fakt, że formalnie tworzy szczęśliwy związek z Karskim.

16

Spotkanie Natalki i Mikołaja w "M jak miłość" nie wypali?

Sytuacja skomplikuje się kilka dni później, w 1930. odsłonie serialu, kiedy to wyjdzie na jaw, że do zaplanowanego spotkania z Lipińskim ostatecznie nie doszło. Mostowiakówna zwyczajnie nie zjawi się na umówionej kawie, wystawiając dyrektora do wiatru bez słowa wyjaśnienia czy wcześniejszego uprzedzenia. Zafascynowany policjantką mężczyzna nie przyjmie jednak odmowy do wiadomości i w najmniej oczekiwanym momencie ponowi swoje zaproszenie na randkę.

Zaskakujący SMS od Mikołaja uderza w relację z Adamem

Decydujący moment nastąpi, gdy świeżo upieczeni narzeczeni zaczną planować szczegóły swojej ceremonii ślubnej. Właśnie podczas dyskusji o dacie ślubu, Natalka otrzyma intrygującą wiadomość od Mikołaja z kolejną propozycją spotkania. Kobieta zatai ten fakt przed Adamem, decydując się na kłamstwo w sprawie zalotów dyrektora szkoły. Ten brak uczciwości stanowczo podkopie fundamenty jej relacji z Karskim, a natrętne zachowanie Lipińskiego może sprawić, że para nigdy nie stanie na ślubnym kobiercu.

Przyszłość relacji Natalki i Mikołaja Lipińskiego

Kulisy tej skomplikowanej relacji zdradzili odtwórcy głównych ról w specjalnym materiale "Kulis serialu M jak miłość", rzucając światło na wydarzenia poprzedzające finał sezonu w maju 2026 roku. Dominika Suchecka oraz Mateusz Kościukiewicz podzielili się swoimi przemyśleniami na temat możliwego romansu dwójki bohaterów.

- Mikołaj robi wrażenie dość niepokornego, takiego łamiącego zasady, stereotypy. Potrafi zaskoczyć - zapowiada Suchecka.

Aktor grający dyrektora szkoły również odniósł się do więzi łączącej obie postaci na szklanym ekranie, nie kryjąc ogromnego optymizmu.

- Duża energia jest między nimi... Miejmy nadzieję, że przemieni się w coś pięknego - dodaje Kościukiewicz.