Potężna śnieżyca nadciąga do Polski. Synoptycy zapowiadają do 30 cm śniegu

• Chłodny początek listopada 2026 roku to dopiero wstęp, ponieważ prawdziwa zima może zaatakować znacznie wcześniej niż początkowo zakładano.

• Z wyliczeń amerykańskich modeli pogodowych wynika, że w połowie miesiąca przez Polskę przejdzie śnieżyca z opadami do 30 cm.

• Wielu regionom kraju grozi poważny paraliż komunikacyjny, dlatego warto sprawdzić najbardziej zagrożone obszary i odpowiednio się przygotować.

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie

Śnieżyca w Polsce w listopadzie 2026. Gdzie spadnie śnieg i czy grozi nam paraliż dróg?

Pierwsze dni listopada przyniosły typową dla tej pory roku deszczową i chłodną aurę. W większości regionów kraju słupki rtęci pokazują około 10 stopni Celsjusza, czemu towarzyszy niekorzystny biomet. Choć wielu Polaków już teraz zadaje sobie pytanie, jak będzie wyglądać zima 2026/2027, odpowiedź możemy poznać znacznie szybciej, niż się spodziewano.

Pierwsze oznaki zimy widać już w polskich górach, gdzie warunki stają się coraz trudniejsze. Na szczycie Śnieżki w Karkonoszach leży już 12 centymetrów śniegu, a ratownicy apelują do turystów o odpowiednie przygotowanie do bardziej wymagających wędrówek. Z najnowszych wyliczeń amerykańskiego modelu pogodowego GFS wynika jednak, że to dopiero wstęp do poważnego załamania aury w połowie listopada 2026 roku. Dokładnie 15 listopada do wielu regionów kraju ma napłynąć mroźne powietrze, które przyniesie ze sobą śnieżyce. Zmiana pogody obejmie większość terytorium Polski. Biały puch może pojawić się w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz opolskim, a rozwijający się front ma przemieszczać się w głąb kraju w stronę Mazowsza. Naukowcy przewidują, że opady śniegu będą krótkotrwałe, ale bardzo gwałtowne, co stwarza realne zagrożenie paraliżem komunikacyjnym. Służby drogowe już teraz apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie stylu jazdy do pogarszających się warunków.

Prognoza pogody GFS dla Polski. Nawet 30 centymetrów śniegu w Małopolsce i w górach

Synoptycy szacują, że w niektórych miejscach grubość pokrywy śnieżnej może osiągnąć nawet 30 centymetrów, a biały puch utrzyma się przez co najmniej dobę, zanim zacznie topnieć. Najbardziej intensywne opady prognozowane są dla obszarów górskich oraz samej Małopolski.

Należy jednak pamiętać, że wyliczenia modeli meteorologicznych przedstawiają tylko jeden z potencjalnych wariantów rozwoju sytuacji, a aura może jeszcze ulec zmianie. Prognozy długoterminowe zawsze wiążą się z dużym ryzykiem błędu. Przywoływany system GFS, czyli Global Forecast System, to jedno z najważniejszych światowych narzędzi numerycznych, za którego rozwój odpowiada amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA). Choć jego ogromną zaletą jest analiza gigantycznych zbiorów danych atmosferycznych z całego globu, to ze względu na chaotyczną naturę atmosfery, wszelkie przewidywania wykraczające poza okres od 7 do 10 dni są obarczone sporym marginesem niepewności.