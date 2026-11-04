„Panna młoda”: streszczenie odcinka 247

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-04 8:54

W 247. odcinku serialu „Panna młoda” Beyza posunie się do ostateczności i odbierze Cihanowi syna. Derya podejmie bolesną decyzję o odejściu od Cemila, raz na zawsze zamykając ten etap swojego życia. Hancer przyjmie Cihana u siebie, co pozwoli im na spędzenie czasu w spokojniejszej atmosferze. Z kolei Sila przewiezie Metina do rodzinnego domu, licząc na to, że domowy spokój przyspieszy jego powrót do zdrowia.

W poprzednim odcinku Cemil nie mógł pogodzić się z tym, że Hancer chce rozwodu. Engin zdobył się na szczerość wobec Cihana i wyznał mu swoje uczucia do Sili. Hancer zaprosiła Cihana na wspólną kolację, by w spokojnej atmosferze powiedzieć mu o ciąży. Sila zdecydowała się natomiast zabrać Metina z kliniki. A co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 247 - streszczenie

Sila zabierze Metina do rodzinnego domu, by zapewnić mu tam spokój i wsparcie najbliższych. Hancer przyjmie Cihana u siebie, dzięki czemu będą mogli spędzić czas w znacznie spokojniejszej atmosferze. W tym czasie Yonca zacznie naciskać na Beyzę i spróbuje zmusić ją do pójścia do pracy. Derya postanowi raz na zawsze odejść od Cemila i definitywnie zamknie ten rozdział swojego życia. Prawdziwy dramat rozegra się jednak, gdy Beyza zdecyduje się na drastyczny krok i odbierze Cihanowi syna.

„Panna młoda” odcinek 247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

247. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Turecka produkcja „Panna młoda” przybliża losy Hancer, która jako osierocona młoda kobieta musi walczyć o przetrwanie i zdrowie swojego chorego brata. Aby zdobyć środki na jego kosztowne leczenie, decyduje się na wejście w zaaranżowany związek z Cihanem, jedynym spadkobiercą wpływowego rodu. Sytuacja komplikuje się, gdy w rezydencji musi mierzyć się z intrygami matki męża oraz obecnością jego byłej żony. Mimo trudnych okoliczności między parą głównych bohaterów z czasem zaczyna rodzić się szczere i głębokie uczucie. W serialu występują:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
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