W poprzednim odcinku Cemil nie mógł pogodzić się z tym, że Hancer chce rozwodu. Engin zdobył się na szczerość wobec Cihana i wyznał mu swoje uczucia do Sili. Hancer zaprosiła Cihana na wspólną kolację, by w spokojnej atmosferze powiedzieć mu o ciąży. Sila zdecydowała się natomiast zabrać Metina z kliniki. A co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 247 - streszczenie

Sila zabierze Metina do rodzinnego domu, by zapewnić mu tam spokój i wsparcie najbliższych. Hancer przyjmie Cihana u siebie, dzięki czemu będą mogli spędzić czas w znacznie spokojniejszej atmosferze. W tym czasie Yonca zacznie naciskać na Beyzę i spróbuje zmusić ją do pójścia do pracy. Derya postanowi raz na zawsze odejść od Cemila i definitywnie zamknie ten rozdział swojego życia. Prawdziwy dramat rozegra się jednak, gdy Beyza zdecyduje się na drastyczny krok i odbierze Cihanowi syna.

„Panna młoda” odcinek 247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

247. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Turecka produkcja „Panna młoda” przybliża losy Hancer, która jako osierocona młoda kobieta musi walczyć o przetrwanie i zdrowie swojego chorego brata. Aby zdobyć środki na jego kosztowne leczenie, decyduje się na wejście w zaaranżowany związek z Cihanem, jedynym spadkobiercą wpływowego rodu. Sytuacja komplikuje się, gdy w rezydencji musi mierzyć się z intrygami matki męża oraz obecnością jego byłej żony. Mimo trudnych okoliczności między parą głównych bohaterów z czasem zaczyna rodzić się szczere i głębokie uczucie. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)