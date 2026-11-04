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W poprzednim odcinku Cemil nie mógł pogodzić się z tym, że Hancer chce rozwodu. Engin zdobył się na szczerość wobec Cihana i wyznał mu swoje uczucia do Sili. Hancer zaprosiła Cihana na wspólną kolację, by w spokojnej atmosferze powiedzieć mu o ciąży. Sila zdecydowała się natomiast zabrać Metina z kliniki. A co wydarzy się tym razem?
„Panna młoda” odcinek 247 - streszczenie
Sila zabierze Metina do rodzinnego domu, by zapewnić mu tam spokój i wsparcie najbliższych. Hancer przyjmie Cihana u siebie, dzięki czemu będą mogli spędzić czas w znacznie spokojniejszej atmosferze. W tym czasie Yonca zacznie naciskać na Beyzę i spróbuje zmusić ją do pójścia do pracy. Derya postanowi raz na zawsze odejść od Cemila i definitywnie zamknie ten rozdział swojego życia. Prawdziwy dramat rozegra się jednak, gdy Beyza zdecyduje się na drastyczny krok i odbierze Cihanowi syna.
„Panna młoda” odcinek 247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
247. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
Turecka produkcja „Panna młoda” przybliża losy Hancer, która jako osierocona młoda kobieta musi walczyć o przetrwanie i zdrowie swojego chorego brata. Aby zdobyć środki na jego kosztowne leczenie, decyduje się na wejście w zaaranżowany związek z Cihanem, jedynym spadkobiercą wpływowego rodu. Sytuacja komplikuje się, gdy w rezydencji musi mierzyć się z intrygami matki męża oraz obecnością jego byłej żony. Mimo trudnych okoliczności między parą głównych bohaterów z czasem zaczyna rodzić się szczere i głębokie uczucie. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)