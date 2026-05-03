Sebastian postawi Dominice ultimatum w "Barwach szczęścia". Renata straci pracę przez nałóg?

Sylwia Fiutkowska
2026-05-03 12:38

W 3385 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian (Marek Krupski) straci cierpliwość do uzależnionej Renaty (Anna Mrozowska). Namówi Dominikę (Karolina Chapko), by zakończyła współpracę ze wspólniczką, która trafi na odwyk. Całe "Feel Good" znowu będzie na jej głowie.

Dramat w "Barwach szczęścia": Renata na odwyku

W 3385 odcinku serialu "Barwy szczęścia" sytuacja wokół Renaty stanie się niezwykle napięta. Kobieta, zmagająca się z silnym uzależnieniem, trafi do ośrodka leczenia uzależnień po tym, jak Marcin (Oskar Stoczyński) znajdzie ją nieprzytomną podczas Świąt Bożego Narodzenia z powodu przedawkowania leków. Zanim tam trafi, spędzi trochę czasu w szpitalu, a jej powrót do zdrowia potrwa znacznie dłużej, niż wszyscy będą zakładali. To będzie oznaczało, że Dominika znów zostanie sama z obowiązkami w lokalu "Feel Good", co nie umknie uwadze jej męża, Sebastiana.

Barwy szczęścia, odcinek 3385: Sebastian każe Dominice zerwać współpracę z Renatą! Nie wyjdzie z nałogu - ZDJĘCIA
Sebastian w "Barwach szczęścia" zacznie naciskać na Dominikę

Cierpliwość Sebastiana się wyczerpie. W 3385 odcinku "Barw szczęścia" zacznie on wywierać na żonę coraz większą presję, by zakończyła współpracę z Renatą. Już w 3373 odcinku będzie sugerował, że powinna odsunąć wspólniczkę, zwłaszcza że Dominika straci do niej zaufanie i będzie musiała stale ją kontrolować. Zniknięcie Renaty na dłuższy czas po przedawkowaniu opioidów tylko utwierdzi go w przekonaniu, że to jedyne rozsądne wyjście dla ich wspólnego biznesu.

Czy Dominika z "Barw szczęścia" pozbędzie się wspólniczki?

Pozostaje pytanie, czy Dominika ulegnie presji męża i zdecyduje się na ostateczny krok. Ostatnio to właśnie Bloch-Kowalska musiała wziąć sprawy w swoje ręce, regulując formalności z Klemensem (Sebastian Perdek), podczas gdy Renata borykała się z problemami. Czy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Dominika odkupi udziały od Renaty i zacznie samodzielnie prowadzić "Feel Good"? Czy uzależniona kobieta po powrocie z odwyku nie będzie już miała do czego wracać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.

