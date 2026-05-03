Sebastian postawi Dominice ultimatum w "Barwach szczęścia". Renata straci pracę przez nałóg?

Dramat w "Barwach szczęścia": Renata na odwyku

W 3385 odcinku serialu "Barwy szczęścia" sytuacja wokół Renaty stanie się niezwykle napięta. Kobieta, zmagająca się z silnym uzależnieniem, trafi do ośrodka leczenia uzależnień po tym, jak Marcin (Oskar Stoczyński) znajdzie ją nieprzytomną podczas Świąt Bożego Narodzenia z powodu przedawkowania leków. Zanim tam trafi, spędzi trochę czasu w szpitalu, a jej powrót do zdrowia potrwa znacznie dłużej, niż wszyscy będą zakładali. To będzie oznaczało, że Dominika znów zostanie sama z obowiązkami w lokalu "Feel Good", co nie umknie uwadze jej męża, Sebastiana.

32

Sebastian w "Barwach szczęścia" zacznie naciskać na Dominikę

Cierpliwość Sebastiana się wyczerpie. W 3385 odcinku "Barw szczęścia" zacznie on wywierać na żonę coraz większą presję, by zakończyła współpracę z Renatą. Już w 3373 odcinku będzie sugerował, że powinna odsunąć wspólniczkę, zwłaszcza że Dominika straci do niej zaufanie i będzie musiała stale ją kontrolować. Zniknięcie Renaty na dłuższy czas po przedawkowaniu opioidów tylko utwierdzi go w przekonaniu, że to jedyne rozsądne wyjście dla ich wspólnego biznesu.

Czy Dominika z "Barw szczęścia" pozbędzie się wspólniczki?

Pozostaje pytanie, czy Dominika ulegnie presji męża i zdecyduje się na ostateczny krok. Ostatnio to właśnie Bloch-Kowalska musiała wziąć sprawy w swoje ręce, regulując formalności z Klemensem (Sebastian Perdek), podczas gdy Renata borykała się z problemami. Czy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Dominika odkupi udziały od Renaty i zacznie samodzielnie prowadzić "Feel Good"? Czy uzależniona kobieta po powrocie z odwyku nie będzie już miała do czego wracać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.