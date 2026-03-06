Sanatorium miłości 2026. Pierwsze randki i od razu zgrzyt. Takich pytań nikt się nie spodziewał! Mamy zdjęcia z pierwszego odcinka

Najnowsza, wyczekiwana przez widzów edycja programu Sanatorium miłości wraca na antenę, a fani formatu już od pierwszych chwil mogą szykować się na ogromne emocje. Tym razem produkcja postanowiła zaskoczyć uczestników, którzy poznają się po raz pierwszy w... tężni solankowej. Mimo niesprzyjającej aury i padającego deszczu, atmosfera między seniorami od samego początku zrobiła się naprawdę gorąca. Każdy z nich chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony, jednak pewnych cech charakteru po prostu nie da się ukryć, co błyskawicznie wyszło na jaw.

Sanatorium miłości 2026 odcinek 1. Szybkie randki i pytania o majątek

godnie z tradycją programu, pierwszy odcinek to czas na szybkie randki. To właśnie podczas tych krótkich, dynamicznych rozmów rodzą się pierwsze sympatie, ale też uprzedzenia. Czasem wystarczy jedno zdanie, by kogoś w sobie rozkochać, a czasem, by skutecznie do siebie zniechęcić. Uczestnicy doskonale zdają sobie sprawę, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Nie wszyscy jednak postawili na subtelny czar i miłe słowa.

Barbara ze Szczecina bez ogródek. Tak wyglądał jej "casting" na partnera

Prawdziwą gwiazdą pierwszego odcinka okazała się Barbara ze Szczecina, która postanowiła nie tracić czasu na kurtuazję. Seniorka od razu przeszła do konkretów, serwując swoim rozmówcom serię bardzo bezpośrednich pytań dotyczących ich statusu materialnego. Jej rozmowy przypominały bardziej rekrutację niż randkę. Z ust Barbary padły takie pytania jak:

Powiedz, gdzie mieszkasz? W willi, czy w bloku? Jakim jeździsz autem? Jakie masz wykształcenie? A jakie znasz języki obce? Gdzie na wczasy jeździsz? A paznokcie masz czyste? A Ty rolnik jesteś, to Ty pewnie milioner jesteś?

Taki styl prowadzenia rozmowy z pewnością zaskoczył kandydatów i pokazał, że dla niektórych kuracjuszy sprawy finansowe są na pierwszym miejscu.

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Miłość od pierwszego wejrzenia? Tego uczestnika trafiła strzała amora

Na szczęście w programie nie zabrakło też miejsca na autentyczne, rodzące się uczucie. Okazało się, że nie dla wszystkich liczą się tylko pieniądze. Jeden z seniorów już podczas pierwszej wymiany zdań z Ewą poczuł coś wyjątkowego. Mężczyzna nie krył swojego zauroczenia i szczerze wyznał przed kamerami: "No poczułem trochę motyle w brzuchu, jak się dosiadłem do Ewy. Jest dziewczyną z klasą. Serduszko zaczęło szybciej bić, widziałbym się przy niej".

Czy to początek pięknej miłości? To z pewnością jeden z wątków, który widzowie będą śledzić z zapartym tchem.

Sanatorium miłości – kiedy i gdzie oglądać nową edycję?

Premierowy odcinek nowej edycji programu można oglądać w najbliższą niedzielę, 7 marca od godziny 21:25 w TVP1. Zaraz po nim stacja zaprasza na kulisy programu oraz absolutną nowość – cykl "Życie po Sanatorium miłości", w którym dowiemy się, co słychać u bohaterów poprzednich sezonów. Wszystkie odcinki i materiały dodatkowe, w tym "Sanatorium miłości-extra", dostępne są także na platformie TVP VOD.