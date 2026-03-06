"Klass 95: Moc piękna", odc. 1, 2, 3, 4, 5 - streszczenia.

"Klass 95: Moc piękna" to kolumbijski serial, który doczekał się emisji w polskiej telewizji. O czym jest? Opowiada historię Shaio Domínguez, ambitnej młodej kobiety, która w tętniącej życiem Kolumbii lat 90. odważa się założyć pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz ze swoją siostrą i kuzynką Shaio odkrywa, że piękno nie tylko otwiera drzwi, lecz może być także potężną bronią. Jednak na drodze do sukcesu Edgar Trejos, figurant działający w imieniu mafiosów, dostrzega w agencji okazję do wybielenia swojego wizerunku. Zdeterminowany, by się do niej przeniknąć, Trejos wystawi na próbę odwagę Shaio, dowodząc, że "władza i miłość nie są dla słabych"... Sprawdź, co wydarzy się w nadchodzących odcinkach.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 1. Poniedziałek 9.03.2026

Berny sprawia, że Nico nie towarzyszy Shaio przy oglądaniu transmisji Miss Universe, i wykorzystuje okazję, aby się do niej zbliżyć oraz wyznać jej swoje uczucia. Jednak podczas ich wspólnej chwili dochodzi do pocałunku. Czy ona będzie tego żałować?

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 2. Wtorek 10.03.2026

Nico szuka wsparcia u Joaquína, aby wsadzić Berny’ego do więzienia i usunąć go ze swojej drogi. Z drugiej strony Shaio jest bardziej niż kiedykolwiek pewna, że chce otworzyć swoją agencję, ponieważ linie programu radiowego zostały zablokowane przez ogromną liczbę telefonów. Jednocześnie próbuje uniknąć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 3. Środa 11.03.2026

Idylliczna ucieczka Shaio i Berny’ego zostaje przerwana przez zemstę Nico, któremu udaje się dopiąć swego. Nayibe walczy o życie po tym, jak broniła Kelly i Andrei Vanessy, co skłoni ją do rozważenia propozycji Hollmana.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 4. Czwartek 12.03.2026

Shaio szuka Berny’ego, aby dał jej wyjaśnienia, jednak on nie chce się z nią spotkać. Kelly zostaje zmuszona do poślubienia Hollmana, ponieważ jest to jedyny sposób, aby uratować życie jej matki.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 5. Piątek 13.03.2026

Pogodzony z depresją Edgar musi słuchać, jak koledzy nazywają go „sprzątaczem planu zdjęciowego” i wyśmiewają go na inne sposoby. Jednocześnie zapewnia, że nikt nie ma prawa robić z niego klauna i nie chce już mieć nic wspólnego z rodziną Domínguez.

