W poprzednim odcinku (3331) Kasia zwierzała się Borysowi z problemów wychowawczych z Ksawerym, a po kolejnych szkolnych wybrykach Niedzielska naciskała na Górkę, sugerując terapię dla syna, jednak niespodziewanym autorytetem dla chłopca okazał się Sadowski, Modrzycki chciał wrócić do tematu zemsty Rawiczów na Zastoi, lecz Kornel stanowczo go powstrzymał, grożąc mu nawet utratą pracy, a Hubert przygotowywał się do trudnego spotkania z Wilkiem w sprawie sprzedaży domu.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3332

Sukces artykułu Modrzyckiego o Rawiczach doprowadza do szału Kornela, który natychmiast wyrzuca dziennikarza z pracy. Chłopak zdobywa dowód, że właściciel gazety przyjął łapówkę od Cezarego i zaczyna go szantażować. Natomiast kolejna wyprawa Kasi, Mariusza i Ksawerego na grzyby o mało nie kończy się tragedią. Psiak Mario wybiega nagle na drogę prosto pod koła rozpędzonego auta, co doprowadza do wypadku. Z kolei Jaworski nie rezygnuje z życia towarzyskiego i organizuje kolejny wieczór z brydżem, zapraszając tym razem do gry Wandę Kępską oraz Jerzego Marczaka.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3332. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 9 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)