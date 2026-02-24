W poprzednim odcinku (3330) po aresztowaniu Cezarego Klemens nie odstępował Natalii na krok, Majak bezskutecznie próbował przesłuchać Zwoleńską, która odmówiła zeznań przeciwko mężowi, i skierował podejrzenia na Marcina, przekonany, że to on ostrzegł Rawicza o zasadzce, Tomasz ponownie odwiedził Grażynę i odkrył, że zaczęła się z kimś spotykać, a Broda odniósł towarzyski sukces, znajdując partnerkę do brydża u Jaworskich.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3331

Kasia zwierza się Borysowi z problemów wychowawczych z Ksawerym. Po kolejnych szkolnych wybrykach Niedzielska wywiera nacisk na Górkę, sugerując konieczność wysłania syna na terapię. Nieoczekiwanym autorytetem dla chłopca okazuje się jednak Sadowski. Natomiast Modrzycki zamierza wrócić do tematu zemsty Rawiczów na Zastoi. Kornel stanowczo go jednak powstrzymuje, grożąc dziennikarzowi nawet utratą pracy. Z kolei Hubert przygotowuje się do trudnego spotkania z Wilkiem, którego przedmiotem będzie sprzedaż domu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3331. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)