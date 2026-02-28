Rozwód Kingi i Janka w Pierwszej miłości. Decyzja jest ostateczna

Kiedy emisja 4174 odcinka "Pierwszej miłości" w Polsacie?

Poważny kryzys w relacji Kingi i Janka narastał od tygodni, a jego fundamentem stały się dramatyczne wydarzenia związane z opieką nad Polą. Zaangażowanie kobiety w życie córki męża zostało błędnie zinterpretowane jako niezdrowa obsesja. Trauma po stracie własnego dziecka, Jaśminki, osłabiła czujność Kingi, co z zimną krwią wykorzystała Lilka (Sylwia Sokołowska), doprowadzając do katastrofy.

Intryga Lilki i aresztowanie Kingi

To właśnie była partnerka Janka spreparowała dowody na rzekome porwanie Poli, oskarżając rywalkę o podanie leków nasennych i uprowadzenie dziewczynki. Kinga wylądowała w areszcie, a zmanipulowany Stańczuk zaczął podważać niewinność własnej żony. Napięcie sięgnęło zenitu, prowadząc do bójki dziennikarza z synem Kingi, Tomkiem (Oskar Wojciechowski), który jako jedyny bezwarunkowo stanął w obronie matki.

Chociaż prawda ostatecznie ujrzała światło dzienne, a Janek przyparty do muru zmusił Lilkę do przyznania się do kłamstwa, relacji małżonków nie da się już naprawić. Głęboka rysa na ich związku powstała w momencie, gdy mężczyzna uwierzył w winę ukochanej. Kinga nie potrafi zapomnieć o tym, że mąż pozwolił na jej zamknięcie w celi, zamiast stać za nią murem w trudnych chwilach.

Kinga i Janek biorą rozwód. Dziennikarz ucieka z Polski

W 4174. odcinku serialu „Pierwsza miłość” dojdzie do spotkania małżonków, podczas którego Janek poinformuje o swoich planach na przyszłość. Mężczyzna postanawia wyjechać na długi czas, aby zrealizować reportaż o systemie więziennictwa w Ameryce Łacińskiej. Wyprawa za ocean ma być dla niego ucieczką od życiowego chaosu i problemów osobistych, które przerosły go w Polsce.

Dla Kingi ta rozmowa stanie się ostatecznym potwierdzeniem, że ich wspólna droga dobiegła końca. Po traumie związanej z oskarżeniami, pobytem w areszcie i utratą zaufania do partnera, kobieta podejmuje decyzję o rozwodzie. Bohaterka nie widzi sensu w ratowaniu relacji, w której zabrakło fundamentalnej lojalności oraz wsparcia.