Puchar Świata w skokach: Anna Twardosz w czołówce, ale kto triumfował w Hinzenbach?

Nika Prevc dominuje w Hinzenbach

Słowenka Nika Prevc, trzykrotna medalistka zakończonych przed tygodniem igrzysk, odniosła swoje czternaste zwycięstwo w tym sezonie Pucharu Świata. Na normalnym obiekcie w Hinzenbach dwukrotnie uzyskała **doskonałą odległość 89 metrów**, co przełożyło się na łączną notę 258,6 punktów i pewny triumf. To 26. wygrana Prevc w karierze, co plasuje ją na trzecim miejscu w historii, ustępując jedynie Sarze Takanashi i Maren Lundby.

Drugie miejsce zajęła Austriaczka Lisa Eder, tracąc do Prevc zaledwie trzy punkty po skokach na 89 i 89,5 metra. Trzecie miejsce przypadło Norweżce Annie Odine Stroem, która osiągnęła 86 i 85,5 metra, gromadząc 238,3 punktów. Stroem wcześniej **wygrała oba konkursy indywidualne** na olimpijskich skoczniach w Predazzo.

Jak Anna Twardosz wypadła w Pucharze Świata?

Anna Twardosz, reprezentantka Polski, zajęła 16. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Hinzenbach. Jej skoki na **83 i 82 metry** zapewniły jej 211,2 punktu, co pozwoliło zdobyć cenne punkty do klasyfikacji generalnej. Jest to **solidny wynik** w silnej stawce zawodniczek.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Nika Prevc umocniła swoją pozycję liderki z dorobkiem 2036 punktów, zmierzając po swoją trzecią z rzędu Kryształową Kulę. Druga jest Japonka Nozomi Maruyama (1470 pkt), a trzecia Lisa Eder (1213 pkt). Anna Twardosz z 193 punktami **plasuje się na 24. pozycji**, natomiast Pola Bełtowska, która nie przeszła kwalifikacji w Hinzenbach, ma 19 punktów i zajmuje 51. miejsce.

