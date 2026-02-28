Ekstraklasa: Pogoń Szczecin pokonuje Widzew Łódź. Jak przebiegało emocjonujące starcie na Twardowskiego?

Pogoń Szczecin zwycięża Widzewa 1:0

Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź wynikiem 1:0 (0:0) w meczu rozegranym na stadionie przy ul. Twardowskiego. Jedynego gola zdobył Karol Angielski w 58. minucie spotkania. To trzecie z rzędu zwycięstwo piłkarzy Pogoni, wszystkie zakończone takim samym rezultatem.

Spotkanie sędziował Piotr Lasyk z Bytomia, a na trybunach zasiadło 20 600 widzów. W trakcie meczu odnotowano kilka żółtych kartek: dla D. Keramitsisa, V. Cojocaru i A. Szalai z Pogoni oraz dla B. Drągowskiego i M. Krajewskiego z Widzewa. Czerwoną kartkę otrzymał Kellyn Acosta z Pogoni w 90+2. minucie za faul.

Zmiany w składach Pogoń - Widzew?

Mecz pomiędzy Pogonią a Widzewem był starciem dwóch zespołów, które zimą przeszły znaczne przebudowy kadrowe. Niespełna trzy miesiące wcześniej drużyny te spotkały się na tym samym stadionie w ramach Pucharu Polski, gdzie lepsi okazali się łodzianie, wygrywając również 1:0.

Z 22 zawodników, którzy wówczas rozpoczęli pucharowe starcie w podstawowych składach, w sobotnim meczu Ekstraklasy od pierwszego gwizdka wystąpiło tylko siedmiu graczy. W Pogoni byli to Valentin Cojocaru, Dimitrios Keramitsis, Leonardo Kutris i Kamil Grosicki, natomiast w Widzewie Stelios Andreou, Juljan Shehu i Sebastian Bergier.

Pierwsza połowa bez bramek

W pucharowym starciu Widzew szybko objął prowadzenie i utrzymał je do końca. Tym razem również łodzianie stworzyli pierwszą groźną sytuację już w szóstej minucie, gdy Sebastian Bergier stanął oko w oko z bramkarzem Cojocaru, lecz nie trafił czysto w piłkę, która minęła bramkę.

Pięć minut później to gospodarze przeprowadzili udaną akcję, zakończoną strzałem Kamila Grosickiego. Kapitan Pogoni oddał uderzenie z trudnej pozycji, które trafiło wprost w ręce Bartłomieja Drągowskiego. Do przerwy wynik nie uległ zmianie i utrzymał się bezbramkowy remis 0:0.

Karol Angielski otwiera wynik spotkania

Druga połowa meczu przez niemal kwadrans nie przyniosła dogodnych sytuacji bramkowych dla żadnej ze stron. Przełamanie nastąpiło w 58. minucie, kiedy to gospodarze objęli prowadzenie. Leonardo Kutris zacentrował piłkę z głębi pola w szesnastkę, gdzie Dimitrios Keramitsis złożył się do strzału.

Mocne uderzenie Greka zostało odbite przez bramkarza Drągowskiego, jednak przy dobitce Karola Angielskiego z woleja golkiper Widzewa był już bez szans. Było to pierwsze trafienie Angielskiego w obecnym sezonie Ekstraklasy po jego powrocie do ligi.

Emocjonująca końcówka spotkania

Siedem minut po strzeleniu bramki przez Angielskiego, Kamil Grosicki miał doskonałą okazję do podwyższenia rezultatu. Znajdując się sam na sam z bramkarzem gości, pospieszył się jednak ze strzałem i nie trafił w bramkę.

Końcówka meczu okazała się bardzo gorąca. W doliczonym czasie gry Kellyn Acosta spóźnił się z interwencją na środku boiska, popełniając faul na Lukasie Leragerze. Sędzia Piotr Lasyk bez wahania pokazał Amerykaninowi czerwoną kartkę. Po tej decyzji na murawie wywiązała się bijatyka między piłkarzami obu drużyn, zakończona żółtymi kartkami dla obu bramkarzy. W siódmej minucie doliczonego czasu gry strzał Marcela Krajewskiego po zagraniu Osmana Bukariego zatrzymał się na słupku bramki gospodarzy.

Sytuacja Pogoni i Widzewa w tabeli Ekstraklasy

Po zwycięstwie nad Widzewem Łódź, Pogoń Szczecin awansowała na ósmą pozycję w ligowej tabeli. Dla Widzewa natomiast sytuacja staje się coraz trudniejsza, gdyż zespół z Łodzi nadal zajmuje przedostatnie miejsce, co zwiększa presję w kolejnych spotkaniach.

