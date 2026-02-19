"Akacjowa 38", odc. 828 - streszczenie. Lekarz wprowadza Jaime w błąd. Chodzi o zdrowie Diega

2026-02-19 17:32

Akacjowa 38 to cieszący się dużą popularnością hiszpański serial emitowany na antenie TVP1. Opowiada o burzliwych losach mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, gdzie codzienność przeplata się z tajemnicami, silnymi emocjami i zaskakującymi zwrotami akcji. Co przyniesie 828. odcinek, który widzowie zobaczą w środę, 18 marca 2026 roku?

i

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

"Akacjowa 38", odcinek 828 - streszczenie szczegółowe

Pierwszy Konkurs Krzyków na Akacjowej kończy się zdecydowanym zwycięstwem Casildy, która bez trudu pokonuje swoją jedyną rywalkę – Trini. Servando wycofuje się z rywalizacji, tłumacząc się nagłą utratą głosu. W La Deliciosie odbywa się inauguracyjne spotkanie intelektualistów. Íñigo serwuje gościom przemycany alkohol i hawańskie cygara, czym wzbudza ich zachwyt, ku wyraźnemu niepokojowi Leonor. Susana zaczyna podejrzewać, że w lokalu dzieje się coś podejrzanego, i postanawia odkryć prawdę. Tymczasem pułkownik Valverde natrafia w gazecie na informację, że do finału turnieju w Ateneo zakwalifikował się wybitny szermierz o nazwisku Reyes. Lekarz wprowadza Jaimego w błąd, twierdząc, że Diego jest w stanie agonalnym.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
