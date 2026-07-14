"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 438

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Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" rzuciły nowe światło na skomplikowane relacje mieszkańców posiadłości, którzy musieli zmierzyć się z trudnymi wyznaniami. Santos otwarcie dał Verze do zrozumienia, że odkrył sekret jej pochodzenia, co postawiło dziewczynę w bardzo niekomfortowej sytuacji. W tym samym czasie Curro wyznał kuzynowi, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front, a Lorenzo z pełną aprobatą przyjął tę decyzję syna. Z kolei Jana z ogromną dumą pokazała Marii swój pierścionek zaręczynowy, który otrzymała od Manuela. Petra natomiast usilnie starała się odzyskać utracone wcześniej wpływy u markizy, walcząc o powrót do dawnych łask. Pozostaje zatem pytanie, co przyniesie kolejny odcinek tego serialu.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 438 - streszczenie
W kolejnej odsłonie historii Maria wciąż bije się z myślami i nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia nowej oferty pracy. Tymczasem Margarita nie potrafi ukryć przerażenia wizją utraty syna, przeczuwając, że zbliżająca się wojna stanowi dla Curra śmiertelne zagrożenie. Równie napięta sytuacja panuje między Pelayo a Cataliną, gdy mężczyzna decyduje się na szczere wyznanie dotyczące braku jakichkolwiek środków finansowych. Z kolei Vera ostatecznie potwierdza krążące w posiadłości plotki, przyznając otwarcie, że jest córką książąt de Carrilów. Całość uzupełnia dramatyczna prośba Martiny, która za wszelką cenę próbuje odwieść Curra od pomysłu wyjazdu na front wojenny.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 438 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielbiciele hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym sekrety bohaterów wyjdą na jaw. Śledzenie losów mieszkańców arystokratycznej posiadłości to stały punkt w planie dnia wielu osób szukających po południu ciekawej rozrywki. Aby być na bieżąco z losem Very czy Pelayo, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w odpowiednim terminie. Epizod oznaczony numerem 438 zostanie wyemitowany 22 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości przemieszane z mrocznymi rodzinnymi tajemnicami. Wszystko zaczęło się od Jany, która zatrudniła się w pałacu jako służąca, by pomścić śmierć matki, ale niespodziewanie wpadła w sidła uczucia do syna markiza. Serial świetnie pokazuje zderzenie świata bogatej arystokracji z codziennością ich służby, gdzie zdrady i walka o majątek są na porządku dziennym. Jeśli szukacie produkcji pełnej intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, ten tytuł z pewnością przyciągnie waszą uwagę na dłużej. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)