"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 438

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" rzuciły nowe światło na skomplikowane relacje mieszkańców posiadłości, którzy musieli zmierzyć się z trudnymi wyznaniami. Santos otwarcie dał Verze do zrozumienia, że odkrył sekret jej pochodzenia, co postawiło dziewczynę w bardzo niekomfortowej sytuacji. W tym samym czasie Curro wyznał kuzynowi, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front, a Lorenzo z pełną aprobatą przyjął tę decyzję syna. Z kolei Jana z ogromną dumą pokazała Marii swój pierścionek zaręczynowy, który otrzymała od Manuela. Petra natomiast usilnie starała się odzyskać utracone wcześniej wpływy u markizy, walcząc o powrót do dawnych łask. Pozostaje zatem pytanie, co przyniesie kolejny odcinek tego serialu.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 438 - streszczenie

W kolejnej odsłonie historii Maria wciąż bije się z myślami i nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia nowej oferty pracy. Tymczasem Margarita nie potrafi ukryć przerażenia wizją utraty syna, przeczuwając, że zbliżająca się wojna stanowi dla Curra śmiertelne zagrożenie. Równie napięta sytuacja panuje między Pelayo a Cataliną, gdy mężczyzna decyduje się na szczere wyznanie dotyczące braku jakichkolwiek środków finansowych. Z kolei Vera ostatecznie potwierdza krążące w posiadłości plotki, przyznając otwarcie, że jest córką książąt de Carrilów. Całość uzupełnia dramatyczna prośba Martiny, która za wszelką cenę próbuje odwieść Curra od pomysłu wyjazdu na front wojenny.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 438 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym sekrety bohaterów wyjdą na jaw. Śledzenie losów mieszkańców arystokratycznej posiadłości to stały punkt w planie dnia wielu osób szukających po południu ciekawej rozrywki. Aby być na bieżąco z losem Very czy Pelayo, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w odpowiednim terminie. Epizod oznaczony numerem 438 zostanie wyemitowany 22 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości przemieszane z mrocznymi rodzinnymi tajemnicami. Wszystko zaczęło się od Jany, która zatrudniła się w pałacu jako służąca, by pomścić śmierć matki, ale niespodziewanie wpadła w sidła uczucia do syna markiza. Serial świetnie pokazuje zderzenie świata bogatej arystokracji z codziennością ich służby, gdzie zdrady i walka o majątek są na porządku dziennym. Jeśli szukacie produkcji pełnej intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, ten tytuł z pewnością przyciągnie waszą uwagę na dłużej. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)