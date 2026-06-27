Ranczo. Fabian Duda znów na ekranie! Po dekadzie wraca do serialu

Piotr Ligienza ogłosił powrót Fabiana Dudy do "Rancza"

Piotr Ligienza za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie potwierdził swój powrót. Artysta pokazał się fanom bezpośrednio z planu zdjęciowego, radośnie komunikując: „Fabian Duda is back”. Na krótkim wideo można było zobaczyć, jak aktor z uśmiechem opiera się o drzwi charakteryzatorskiego busa, gdzie wyraźnie widniał napis z imieniem jego bohatera. Ten gest ostatecznie uciął wszelkie domysły i upewnił widzów, że postać urzędnika znów mocno zaznaczy swoją obecność w popularnej produkcji.

Kim był Fabian Duda w "Ranczu"?

Początki Fabiana Dudy w serialowej gminie nie należały do najłatwiejszych, gdyż jako początkujący urzędnik skupiał się wyłącznie na własnej karierze i zdobywaniu punktów u szefostwa. Jego egoistyczne nastawienie z biegiem czasu uległo jednak całkowitej zmianie, co zaowocowało jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w produkcji. Z czasem awansował na stanowisko odpowiedzialnego sekretarza gminy, zyskując szacunek i sympatię okolicznych mieszkańców. To właśnie ta głęboka przemiana charakteru sprawiła, że z postaci początkowo drażniącej wyrósł na ulubieńca publiczności.

Miłość do Klaudii była jednym z najważniejszych wątków. Dalej będą razem?

Burzliwy romans Fabiana i Klaudii Kozioł, w którą wciela się Marta Chodorowska, dostarczał widzom wielu wrażeń. Mimo licznych rozstań i mniejszych lub większych kryzysów, zakochani zawsze odnajdywali drogę do siebie. Obecność obojga aktorów na planie nowych odcinków natychmiast wywołała dyskusje na temat ich wspólnej przyszłości. Twórcy produkcji trzymają w tajemnicy informacje o tym, czy uczucie przetrwało próbę czasu i całą dekadę, jednak pewne sygnały wysyłane przez odtwórczynię roli Klaudii sugerują optymistyczne rozwiązanie tej zagadki.

Publikowane w sieci relacje z powstawania nowych odcinków niezmiennie spotykają się z żywym odzewem fanów. Powrót Fabiana Dudy, który ewoluował z samolubnego pracownika w filar lokalnej administracji, z pewnością jest jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, aby ostatecznie dowiedzieć się, jakie niespodzianki przygotowali scenarzyści dla tego bohatera i jego życiowej partnerki.