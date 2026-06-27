Wimbledon. Iga Świątek pod ogromną presją czy obroni wywalczony tytuł?

Trudne zadanie przed Igą Świątek

Przed 25-letnią Igą Świątek siódmy w karierze seniorski start w wielkoszlemowym Wimbledonie. W ubiegłym roku, mimo słabszej wiosny i rozstawienia z numerem ósmym, Polka triumfowała, rozbijając w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, a zawodniczka w tym roku na trawie rozegrała zaledwie jeden mecz, ulegając w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg Emmie Navarro.

Presję potęguje konieczność obrony aż 2000 punktów rankingowych. Jeśli obecna trzecia rakieta świata szybko pożegna się z turniejem, może spaść w okolice ósmego miejsca w klasyfikacji WTA. Jej pierwszą rywalką w drodze do obrony trofeum będzie 30-letnia Amerykanka Taylor Townsend, z którą Polka nigdy wcześniej nie grała, a która na londyńskich kortach nie przebrnęła dotychczas drugiej rundy.

Z kim zagrają pozostali reprezentanci Polski?

W turnieju głównym singla wystąpią jeszcze trzy Polki. Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Sawangkaew, a Magda Linette zmierzy się z rozstawioną z numerem piątym Mirrą Andriejewą, triumfatorką niedawnego French Open. Z kolei rywalką Magdaleny Fręch będzie grająca z numerem 19. Anna Kalinska, a w dalszych fazach drabinki mogą czekać takie zawodniczki jak wracająca z emerytury 44-letnia Serena Williams.

W rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz zagra z rozstawionym z "jedenastką" Casperem Ruudem. Z kolei Kamil Majchrzak, podbudowany niedawnym triumfem w holenderskim ‘s-Hertogenbosch, stanie przed szansą rewanżu na Alejandro Tabilo. Pula nagród w tegorocznym Wimbledonie wynosi rekordowe 64,2 mln funtów, a mecze finałowe zaplanowano na 11 i 12 lipca.