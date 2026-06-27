MŚ 2026. Trener reprezentacji Belgii odpowiada na krytykę po zwycięstwie

Belgia w 1/16 finału MŚ 2026

Zwycięstwo 5:1 nad Nową Zelandią zapewniło Belgii pierwsze miejsce w grupie. Lepszą różnicą bramek drużyna wyprzedziła Egipt, zdobywając w sumie pięć punktów. Bramki dla Belgów zdobyli doświadczeni zawodnicy.

Dwa trafienia zaliczył 31-letni Leandro Trossard. Po jednym golu dołożyli 34-letni Kevin De Bruyne oraz 33-letni Romelu Lukaku, a wynik ustalił 27-letni Alexis Saelemaekers. Trener reprezentacji, Rudi Garcia, podkreślił, że to właśnie skuteczność odróżniała ten mecz od poprzednich.

"Byliśmy skuteczniejsi niż we wcześniejszych meczach i to dzięki tym „starym”, że zacytuję krytyków. To właśnie oni zrobili w tym spotkaniu różnicę, bo wciąż są dobrzy, a wygrana różnicą czterech bramek pozwoliła nam zająć pierwsze miejsce w grupie" - tłumaczył Garcia.

"Nie, nie czytałem tego, ale słyszałem, co się działo w Belgii czy Francji. I szczerze mówiąc, to w żadnym wypadku nie może być źródłem motywacji" - powiedział.

"W pełni ufam moim liderom i wiem, że jedynym miejscem, w którym możemy wspólnie odpowiedzieć, jest boisko. I ta odpowiedź nadeszła, więc nie mam nic więcej do powiedzenia" - zamknął temat.

"Zobaczymy, z kim zagramy w 1/16 finału, ale na razie chwilę się pocieszymy tym pierwszym zwycięstwem" - wspomniał.

Jak Nowa Zelandia ocenia swój występ?

Trener Nowej Zelandii, Darren Bazeley, przyznał, że jest dumny z postawy swojej drużyny, mimo ostatniego miejsca w grupie. Zespół stracił szanse na punkty już w pierwszych dwóch spotkaniach. W drugiej połowie starcia z Belgią, przegrywając 0:2, zespół starał się nawiązać walkę.

Napastnik Chris Wood, grający w kadrze od 2010 roku, stwierdził, że reprezentacja zrobiła spory postęp. Według niego rozwój piłkarzy w lepszych ligach przyniesie korzyści drużynie narodowej w przyszłości.

"Kiedy zobaczyliśmy terminarz po losowaniu i dowiedzieliśmy, że zagramy z Belgią na końcu, to liczyliśmy po cichu, iż będzie już mieć sześć punktów, co może zadziałać na naszą korzyść... Tak naprawdę zaprzepaściliśmy swoje szanse w dwóch pierwszych spotkaniach. Wtedy powinniśmy punktować" - analizował szkoleniowiec.

"Bronić się przed wyższą przegraną nie było sensu, szukaliśmy okazji do goli, ale kilka razy zostaliśmy za to ukarani" - zaznaczył.

"Większość z tych chłopaków wróci za cztery lata i będzie lepsza. I musi być lepsza, jeśli chcemy coś osiągnąć, a przynajmniej awansować do fazy pucharowej. Ale mają potencjał, będą się rozwijać zarówno w klubach, jak i w drużynie narodowej" - nadmienił.