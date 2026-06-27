MŚ 2026. "Niebieskie Rekiny" piszą historię

Historyczny wyczyn zespołu trenera Bubisty

Telewizja publiczna Republiki Zielonego Przylądka TCV podkreśliła, że zespół prowadzony przez trenera Bubistę dokonał historycznego wyczynu. Grupa, w której rywalizowała drużyna narodowa, była uznawana za jedną z najtrudniejszych na turnieju. Wystąpili w niej również Hiszpanie i Urugwajczycy.

Kibice w Strefach Kibica na Wyspach Zielonego Przylądka oraz na całym świecie świętowali sukces „Niebieskich Rekinów” do sobotniego poranka. Awans do fazy pucharowej wzbudził ogromny entuzjazm wśród fanów debiutanta.

"Nasi piłkarze dokonali kolejnego historycznego wyczynu – wyszli z grupy" - przekazała publiczna telewizja TCV.

Z kim zagrają "Niebieskie Rekiny" w 1/16 finału?

Stacja RTP Africa zauważyła, że debiutujące na mundialu Cabo Verde mierzyło się z gigantami światowego futbolu. Po bezbramkowych remisach z Hiszpanią i Urugwajem, w 1/16 finału „Niebieskie Rekiny” zagrają z Argentyną. Piątkowy mecz w Houston z Arabią Saudyjską również zakończył się wynikiem 0:0, co dało drużynie trzeci punkt.

Gazety „A Nacao” i „Expresso das Ilhas” dziękują piłkarzom i mobilizują ich przed meczem z Argentyną, który odbędzie się 3 lipca. Dziennikarze zaznaczają, że awans na mundial nie był przypadkiem, a brak porażki w trzech meczach grupowych jest dużym osiągnięciem. Spotkania z futbolowymi potęgami są szansą na zdobycie rozgłosu dla mało znanych zawodników.

"Reprezentacja Cabo Verde pokazała w meczu z saudyjskim rywalem siłę woli oraz wielką determinację" – podsumowała RTP Africa.

"Bez względu na to, co stanie się w kolejnym spotkaniu przeciwko Argentynie, ten debiutancki udział w MŚ już stanowi piękną kartę naszej narodowej historii futbolu" – ocenili dziennikarze wydawanego w Prai, stolicy archipelagu, dziennika „A Nacao”.