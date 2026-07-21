"Akacjowa 38", odc. 928 - streszczenie. Co wydarzy się 6 sierpnia 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 928 - streszczenie szczegółowe

Antonito zaczyna opracowywać projekt i metodę produkcji wycieraczek samochodowych. Carmen nie chce oficjalnie oskarżyć Ursuli o to, że próbowała ją zabić. Pragnie zaczekać, aż jej pani nie będzie już groźna. Mieszkańcy Akacjowe 38 żegnają Estebana, który wyjeżdża na Grenlandię. Realizowany jest plan doprowadzenia Ursuli do obłędu. Blanca i Diego organizują mszę za ich „zmarłą córeczkę”. Ursula robi przed kościołem karczemną awanturę, gdyż chce zobaczyć Moisesa. Potem odwiedza Leonor, wyciąga z rękawa sztylet i grozi, że się zabije, jeśli ta nie powie jej, gdzie jest Moises. El Peńa podpisuje zeznanie, w którym przyznaje się do zabicia Hindusa. Silvia postanawia wprowadzić się do pułkownika, by móc łatwiej nakłonić go do operacji zaćmy.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

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"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: