La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 517: Petra obawia się, że Santos może umrzeć, a Catalina i Pelayo otrzymują wspaniałą propozycję

Petra będzie walczyć o zdrowie Santosa w 517. odcinku "La Promesy"

Petra będzie martwić się o stan zdrowia Santosa i czuwać przy jego łóżku. Choroba mężczyzny przywoła bolesne wspomnienia o śmierci jej syna. W 516. odcinku „La Promesy” Marcelo zastąpił Santosa w pracy i został lokajem Curra. Teraz niepokój o chorego będzie narastać, a Petra zdecyduje się wezwać do niego drugiego lekarza. Czy w 518. odcinku jego stan się polepszy, czy będzie trzeba nastawiać się na najgorsze?

Alonso zacznie szukać odpowiedzi w 517. odcinku "La Promesy"

W tym samym czasie Alonso będzie chciał dowiedzieć się, co doprowadziło do zatrucia żołnierzy na froncie. W 516. odcinku Lorenzo dowiedział się, że przyczyną mogły być dżemy. Teraz markiz zacznie wypytywać go o sprawę. Pytania Alonsa mogą okazać się ważne także dla Lorenza i Cruz, bo w 519. odcinku Alonso podejmie decyzję o oddaniu interesu w inne ręce.

Catalina i Pelayo otrzymają propozycję nie do odrzucenia w 517. odcinku "La Promesy"

Catalina i Pelayo ponownie mogą polegać na sobie nawzajem po trudnych chwilach, kiedy to zmanipulowani przez Cruz i Lorenza oddalili się od siebie. Teraz otrzymają interesującą propozycję i będą mieli okazję wspólnie odbudować relację i zrobić coś, co poprawi ich jakość życia. Czy przyjmą tę tajemniczą propozycję? Rozwiązanie nastąpi w 519. odcinku "La Promesy".

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 517. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 517. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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