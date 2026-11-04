„Barwy szczęścia” odcinek 3450. Malwina i Herman wyjadą z miasta w kluczowym momencie

„Barwy szczęścia” odcinek 3450. Rodzinny piknik Malwiny i Hermana

W 3450 odcinku „Barw szczęścia”, Malwina wraz z Hermanem zdecydują się na ucieczkę od miejskiego hałasu i postawią na relaks w rodzinnym gronie. Para zorganizuje wspólny piknik na świeżym powietrzu, co pozwoli im skoncentrować się wyłącznie na sobie. Udostępnione w galerii zdjęcia pokazują, że w wyprawie będzie towarzyszyć im również Rozalka (Inga Kulisiewicz). Ten wyjazd stanie się dla zakochanych idealnym pretekstem do wyhamowania i zwykłego nacieszenia się swoją obecnością.

Natalia poruszy temat aresztowanego Michała u Małgorzaty i Jerzego

Z powodu wyjazdu Malwina i jej partner ominą jednak ważne wydarzenia w stolicy. W 3450 odcinku „Barw szczęścia” w domu Małgorzaty oraz Jerzego dojdzie do istotnego spotkania przy obiedzie, na który gospodarze zaproszą Józefinę i Natalię. Wizyta szybko wykroczy poza ramy zwykłej pogawędki towarzyskiej, gdy Zwoleńska zacznie mówić o aresztowanym kurierze Michale, który wybrał ją na swoją obrończynię. Niewykluczone, że zaangażowanie w tę sprawę przyniesie prawniczce kolejne kłopoty.

Natalia z „Barw szczęścia” stanie przed trudnym wyzwaniem zawodowym

Do pierwszego spotkania Natalii z Michałem dojdzie wcześniej w jej kancelarii, dokąd mężczyzna przyniesie paczki. Kurier błyskawicznie zyska przychylność prawniczki, choć jednocześnie zatai przed nią pewne fakty ze swojego dawnego życia. Gdy trafi do aresztu, zacznie zapewniać Zwoleńską, że stał się celem ataku na tle rasistowskim. Kobieta stanie przed wyzwaniem poprowadzenia jego obrony, a kulisy zatrzymania mężczyzny zdominują rozmowę przy rodzinnym stole w 3450 odcinku „Barw szczęścia”.

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