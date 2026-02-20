Przełom u Mostowiaków w 1914. odcinku. Hania postawi na swoim

Spis treści
"M jak miłość" odcinek 1914 - emisja we wtorek 3.03.2026
Widzowie Dwójki zobaczą najnowsze losy bohaterów we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 20.55. Wątek Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg) nabierze wyraźnego przyspieszenia. Hania (Wiktoria Basik) nie zamierza dłużej czekać na rozwój wypadków i postanawia aktywnie ingerować w życie uczuciowe matki. Dziewczynka uzna, że nadszedł czas, aby policjant z nimi zamieszkał. Mimo początkowych obiekcji Natalki, córka przedstawi jej konkretne argumenty.
- Gdyby z nami zamieszkał, codziennie mógłby pomagać mi z lekcjami, a ty miałabyś z kim oglądać wieczorem seriale… - uzna Hania.
- No, no... nie rozpędzaj się… - poprosi ją Natalka.
- Ale ja mówię poważnie, mamo… Jeśli o mnie chodzi, macie moją zgodę! - zapewni ją córka.
Adam decyduje się na poważne wyznanie
Karski podejdzie do pomysłu dziewczynki z entuzjazmem. Mając "zielone światło" od Hani, postanowi działać zdecydowanie. Dojdzie do sytuacji, w której Adam nie tylko zaakceptuje plan wspólnego zamieszkania, ale również otworzy się emocjonalnie przed Natalką. Wszystko to wydarzy się podczas wspólnego grilla z Kisielową i Żakiem. Obecność świadków nie przeszkodzi mężczyźnie w szczerym wyznaniu.
- Skoro Hania jest za, a nawet sąsiedzi się już do mnie przekonali… może rzeczywiście mógłbym z wami pomieszkać? Tak trochę… na stałe? - zaproponuje jej Adam.
- Jesteś pewny? To bardzo… poważny krok… - przypomni mu Natalka.
- Wiem… - zapewni ją Karski, po czym w 1914 odcinku "M jak miłość" doda - A... i pytałaś, o czym rozmawiałem z panią Zosią i Robertem… Powiedziałem im, że się w tobie zakochałem. Bardzo poważnie się zakochałem…
Czy Mostowiakowie będą świętować kolejny ślub?
Informacja o deklaracji Adama z pewnością szybko dotrze do Barbary (Teresa Lipowska), za sprawą Zosi i Roberta. Atmosfera w Grabinie będzie sprzyjać rodzinnym nowinom, ponieważ Marysia zorganizuje imprezę u Mostowiaków, mającą symbolicznie zakończyć żałobę seniorki rodu po śmierci Franki. W obliczu tak szybkiego rozwoju relacji – od wspólnego zamieszkania po wyznanie miłości – scenariusz kolejnego ślubu w rodzinie staje się coraz bardziej prawdopodobny, co z pewnością ucieszyłoby małą Hanię.