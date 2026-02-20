"Akacjowa 38", odc. 812 - streszczenie. Diego postanawia wyjechać z Blancą do Sidney

2026-02-20 17:46

"Akacjowa 38" to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie — miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 812. odcinku, zaplanowanym na wtorek, 24 lutego 2026?

Akacjowa 38, odc. 751 - streszczenie. Diego oznajmia Blance, że wyjeżdża (20.11.2025)

Autor: RTVE.es Mężczyzna z kręconymi włosami i brodą, ubrany w białą koszulę, ciemną kamizelkę i wzorzysty krawat. Patrzy w bok z zamyśloną miną, co oddaje dramatyzm fabuły "Akacjowej 38", gdzie życie Diega jest zagrożone. Więcej informacji o serialu znajdziesz na stronie Super Seriale.

"Akacjowa 38", odcinek 812 - streszczenie szczegółowe

Victor i Maria Luisa wyjeżdżają do Paryża. Nowi właściciele La Deliciosy nie mają pojęcia, jak uruchomić ciastkarnię. Pod kościołem Arturo spotyka się z Silvią, która opowiada mu o sobie. Diego postanawia wyjechać z Blancą do Sidney. Lolita uczy nową służącą pułkownika czytać i rachować, by wojskowy nie zauważył, że jest analfabetką. Ramon i Rosina mają kłopot, bo strajkują górnicy w ich kopalni złota. Generał Zavala oświadcza pułkownikowi Valverde, że mu nie ufa, bo widział go w towarzystwie Silvii.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

Ruben de Eguia
"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
