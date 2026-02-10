"Akacjowa 38", odc. 815 - streszczenie. Trini i Ramon będą świadkami na ślubie Celii i Felipe

"Akacjowa 38", odcinek 815 - streszczenie szczegółowe

Agustina pilnie przygotowuje się do egzaminu, któremu zostanie poddana przez pułkownika Valverde. Uczy się na pamięć części średniowiecznego poematu "Pieśń o Cydzie", wiedząc od Lolity, że zapewne ten fragment pułkownik każe jej przeczytać; a z czytaniem kiepsko sobie radzi. Nowi właściciele "La Deliciosy" z niczym sobie nie radzą. Tymczasem sąsiedzi czekają na otwarcie kawiarni. Trini i Ramon będą świadkami na powtórnym ślubie Celii i Felipe. Zebrane na dobroczynnej kolacji pieniądze generał Zabala zamierza wydać na wyposażenie armii hiszpańskiej w Maroku. Jaime o wszystkim sobie przypomina. Prosi Samuela, by wykluczył z rodziny złą Ursulę.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: Talya Celebi gra Hancer w serialu "Panna Młoda". Kim jest turecka aktorka?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

7

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: