Porwanie Fabiany w "Akacjowej 38"! Palce będzie w tym maczać Carmen

"Akacjowa 38". Fabiana zostaje uprowadzona

Fabiana z serialu "Akacjowa 38" zostanie podstępnie uprowadzona z pomocą Carmen. Porywacz postawiaokrutne ultimatum: jeśli ktokolwiek spróbuje ją odnaleźć lub wezwać pomoc, zginą wszyscy jej bliscy. Kobieta będzie przeżywać chwile paraliżującego strachu, uwięziona w nieznanym miejscu i będą dręczyły ją myślą, że może już nigdy nie zobaczy przyjaciół z Akacjowej. Wśród mieszkańców pojawiają się podejrzenia, wzajemne pretensje i oskarżenia o to, kto dopuścił się tego przestępstwa. Odcinek z porowaniem Fabiany zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026 roku. Co jeszcze w nim się wydarzy? Sprawdźcie streszczenie niżej.

"Akacjowa 38" odc. 817 - streszczenie szczegółowe

Samuel poskarży się swojemu ojcu, oskarżając Diego o uwiedzenie jego żony i zniszczenie rodziny. W tym samym czasie Inigo i Flora będą w znacznie lepszych nastrojach, organizując uroczyste otwarcie swojego lokalu, La Deliciosy. Nie zabraknie również dramatycznych zwrotów akcji, gdyż Carmen weźmie udział w porwaniu Fabiany. Tymczasem Jacinto boleśnie odczuje konsekwencje swoich pustych obietnic, gdy otrzyma policzek od Gertrudis. Na koniec Ursula zdecyduje się odwiedzić Jaimego, próbując go do siebie przekonać i zyskać jego przychylność.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: