Porwanie Fabiany w "Akacjowej 38"! Palce będzie w tym maczać Carmen

2026-03-02 22:05

Na fanów "Akacjowej 38" czekają wyjątkowe emocje. Już w marcu 2026 wyemitowany zostanie odcinek, w którym dojdzie do kolejnego przestępstwa. Tym razem chodzi o uprowadzenie, w które zamieszana będzie Carmen. Kobieta postanowi uprowadzić Fabianę i uda jej się to!

"Akacjowa 38". Fabiana zostaje uprowadzona

Fabiana z serialu "Akacjowa 38" zostanie podstępnie uprowadzona z pomocą Carmen. Porywacz postawiaokrutne ultimatum: jeśli ktokolwiek spróbuje ją odnaleźć lub wezwać pomoc, zginą wszyscy jej bliscy. Kobieta będzie przeżywać chwile paraliżującego strachu, uwięziona w nieznanym miejscu i będą dręczyły ją myślą, że może już nigdy nie zobaczy przyjaciół z Akacjowej. Wśród mieszkańców pojawiają się podejrzenia, wzajemne pretensje i oskarżenia o to, kto dopuścił się tego przestępstwa. Odcinek z porowaniem Fabiany zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026 roku. Co jeszcze w nim się wydarzy? Sprawdźcie streszczenie niżej.

"Akacjowa 38" odc. 817 - streszczenie szczegółowe

Samuel poskarży się swojemu ojcu, oskarżając Diego o uwiedzenie jego żony i zniszczenie rodziny. W tym samym czasie Inigo i Flora będą w znacznie lepszych nastrojach, organizując uroczyste otwarcie swojego lokalu, La Deliciosy. Nie zabraknie również dramatycznych zwrotów akcji, gdyż Carmen weźmie udział w porwaniu Fabiany. Tymczasem Jacinto boleśnie odczuje konsekwencje swoich pustych obietnic, gdy otrzyma policzek od Gertrudis. Na koniec Ursula zdecyduje się odwiedzić Jaimego, próbując go do siebie przekonać i zyskać jego przychylność.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
Akacjowa 38
