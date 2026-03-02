Porwanie Fabiany w "Akacjowej 38"! Palce będzie w tym maczać Carmen

Spis treści
"Akacjowa 38". Fabiana zostaje uprowadzona
Fabiana z serialu "Akacjowa 38" zostanie podstępnie uprowadzona z pomocą Carmen. Porywacz postawiaokrutne ultimatum: jeśli ktokolwiek spróbuje ją odnaleźć lub wezwać pomoc, zginą wszyscy jej bliscy. Kobieta będzie przeżywać chwile paraliżującego strachu, uwięziona w nieznanym miejscu i będą dręczyły ją myślą, że może już nigdy nie zobaczy przyjaciół z Akacjowej. Wśród mieszkańców pojawiają się podejrzenia, wzajemne pretensje i oskarżenia o to, kto dopuścił się tego przestępstwa. Odcinek z porowaniem Fabiany zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026 roku. Co jeszcze w nim się wydarzy? Sprawdźcie streszczenie niżej.
"Akacjowa 38" odc. 817 - streszczenie szczegółowe
Samuel poskarży się swojemu ojcu, oskarżając Diego o uwiedzenie jego żony i zniszczenie rodziny. W tym samym czasie Inigo i Flora będą w znacznie lepszych nastrojach, organizując uroczyste otwarcie swojego lokalu, La Deliciosy. Nie zabraknie również dramatycznych zwrotów akcji, gdyż Carmen weźmie udział w porwaniu Fabiany. Tymczasem Jacinto boleśnie odczuje konsekwencje swoich pustych obietnic, gdy otrzyma policzek od Gertrudis. Na koniec Ursula zdecyduje się odwiedzić Jaimego, próbując go do siebie przekonać i zyskać jego przychylność.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco - Teresa Sierra
- Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou - Martín Enraje
- Mónica Portillo - Humildad Varela
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Elena González - Blanca Dicenta Koval