Plaga kontuzji przed meczem Szwecja - Polska. Defensywny pomocnik opuszcza zgrupowanie

Szwedzka drużyna narodowa musi radzić sobie z poważnymi brakami personalnymi przed decydującym spotkaniem o awans na mundial w 2026 roku.

Defensywny gracz Eric Smith przedwcześnie zakończył udział w przygotowaniach ze względów zdrowotnych i na pewno nie wystąpi przeciwko polskiej kadrze.

Sztab szkoleniowy zespołu przeciwnika odnotowuje kolejne straty, co może mieć kluczowy wpływ na ostateczny rezultat wtorkowego meczu.

Szanse gospodarzy na optymalne przygotowanie do walki o przepustkę na mistrzostwa świata mocno się komplikują. Eric Smith nie zdoła wesprzeć swoich kolegów w nadchodzącym starciu z Biało-Czerwonymi. Szwedzki związek piłki nożnej wydał w tej sprawie oficjalny komunikat, w którym potwierdzono, że defensywny zawodnik grający na co dzień w niemieckim FC St. Pauli nabawił się urazu i musiał błyskawicznie opuścić zgrupowanie kadry narodowej.

„Eric Smith jest zmuszony opuścić kadrę na dzień przed finałem kwalifikacyjnym z Polską. Doznał kontuzji na treningu i po ocenie medycznej jest jasne, że nie będzie mógł zagrać we wtorkowym meczu. W związku z tym w poniedziałek wróci do swojego klubu FC St. Pauli, aby rozpocząć tam rehabilitację” - przekazała szwedzka federacja.

Zestawienie personalne rywali Polaków z dnia na dzień wygląda coraz gorzej. Zespół opuścił już uprzednio Isak Hien, który występuje na pozycji środkowego obrońcy we włoskiej Atalancie Bergamo. W ramach szybkiej reakcji na te problemy trener Graham Potter postanowił w niedzielę awaryjnie dowołać Victora Erikssona, na co dzień reprezentującego barwy Hammarby. Należy również pamiętać, że szwedzka ekipa od dłuższego czasu radzi sobie bez czołowych piłkarzy formacji ofensywnej. Proces leczenia po poważnych urazach wciąż przechodzą snajper Liverpoolu Alexander Isak oraz gracz Tottenhamu Dejan Kulusevski.