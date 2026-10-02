Polska doczeka się romansu na miarę tych od Prime Video? Nadchodzi adaptacja książki z motywem friends to lovers

"Co wyszeptał nam deszcz" to romans Young Adult oparty na motywach friends to lovers (pol. od przyjaciół do kochanków) oraz sicklit (choroby jednego z bohaterów) - fani tworów pokroju "Gwiazd naszych wina" i "Szkoły uczuć" znajdą tu więc coś dla siebie. Książka autorstwa Joanny Balickiej, jednej z najpopularniejszych autorek nurtu YA w Polsce, ukazała się nakładem Wydawnictwa NieZwykłe i błyskawicznie zyskała ogromną popularność wśród młodych czytelników i czytelniczek, a nawet doczekała się nominacji do Bestsellerów Empiku. Teraz zaś trafi na ekran, a film doczekał się pierwszej zapowiedzi wideo. Znamy też przybliżoną datę premiery.

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"Co wyszeptał nam deszcz" - o fabule

Po latach rozłąki, chora na nowotwór Olivia spotyka ponownie Raina - dawną miłość i przyjaciela z dzieciństwa, który po skandalu i terapii odwykowej próbuje odzyskać sens życia. Gdy ich drogi splatają się na nowo, muszą zmierzyć się z przeszłością, chorobą i pytaniem - czy miłość może pokonać wszystko?

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Za reżyserię odpowiada Tymoteusz Kutz, który pracował na bazie scenariusza autorstwa Ilony Łesyk-Moczulskiej i Tatiany Zawrzykraj-Kutz. Obsada, w tym tożsamość odtwórców głównych ról, nie jest obecnie znana. Film "Co wyszeptał nam deszcz" trafi do kin w lutym 2027 roku, idealnie na Walentynki.

"Co wyszeptał nam deszcz" - teaser

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