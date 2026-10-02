"Na Wspólnej" - odcinki 4288, 4289, 4290 i 4291 przyniosą niezły wstrząs emocjonalny. Córka Eweliny postanowi przyznać ma policji, że to ona zaatakowała ojca, stając w obronie matki. Tadeusiak będzie miał jednak poważne wątpliwości. Tymczasem Igor i Wiola przeżyją prawdziwe chwile grozy, gdy kobieta otrzyma telefon o śmierci młodej narkomanki.

U Marty zaś kolejne problemy w pracy. Fabian znów porządnie wyprowadzi ją z równowagi, a rywalka postanowi... wygryźć ją ze stanowiska? Równie ciekawie będzie u Cieślików, nad którymi zamieszkają bardzo imprezowi sąsiedzi. Monika postanowi się wyprowadzić, co doprowadzi do nowych spięć nie tylko z Damianem, ale i jej bratem. Więcej szczegółów dot. nowych odcinków "Na Wspólnej", które ukażą się w dniach 5-8 października, znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4288 - STRESZCZENIE szczegółowe (5 października)

Córka Kalskich zeznaje policji, że zaatakowała ojca - broniła matki! Weronika odwiedza Ewelinę - przyprowadza Jagodę. Dziewczyna oznajmia mamie, że powie policji prawdę - to ona zraniła ojca w jej obronie! Kalska błaga córkę, by tego nie robiła… Jednak Jagoda jest nieugięta. Olszewska z Roztocką towarzyszą dziewczynie na komendzie - Tadeusiak z niedowierzaniem słucha wstrząsającej relacji Jagody. Dręczy go jedno pytanie - dlaczego dotąd ukrywała prawdę?! Marta wzburzona - Fabian robi z ich programu tani tabloid! Marta i Fabian goszczą w programie matkę chłopca, który został potrącony przez pirata drogowego. Kiedy kobieta opowiada o synku skazanym na wózek inwalidzki, nagle Fabian zaprasza do studia... sprawcę wypadku! Gościni Marty jest w szoku - nie chce przeprosin od tego człowieka!!! Leśniewska jest równie oburzona zagraniem kolegi - co na to Baliszewski?! Bogdan marzy o powrocie żony… Bogdan przywozi ze Szwajcarii córeczkę. Włodek ciepło wita wnuczkę i nie może się nadziwić, jak bardzo urosła. Michalinka pomaga dziadkowi i jego wspólniczce Dorocie wybrać kolory do odnowienia baru. Dziecko jest zachwycone rodzinną atmosferą i oświadcza, że… chce zamieszkać u taty! Berg jest szczęśliwy - zrobi wszystko by przekonać Joannę do powrotu, mimo że ma dobrą pracę w Szwajcarii...

"Na Wspólnej" odc. 4289 - STRESZCZENIE szczegółowe (6 października)

Igor w szoku - Wiola straci córkę?! Igor wpada w redakcji na Wiolę, którą poznał w ośrodku leczenia uzależnień. Nagle Nowak dostaje od Smolnego cynk - policja właśnie dostała informację o śmierci młodej narkomanki! Przerażona Wiola jedzie tam razem z Igorem. Okazuje się, że jej córka żyje - ale była świadkiem śmierci koleżanki. Wiola chce zabrać ją na detox - Anastazja zaczyna uciekać! Prosto pod nadjeżdżające auto… Marta przerażona pomysłami Fabiana... Baliszewski chwali Fabiana - oglądalność ich stacji bardzo wzrosła. Nowy gwiazdor proponuje kontrowersyjnego gościa do ich programu - specjalistę medycyny niekonwencjonalnej, który nie ma wykształcenia ale ma… milion obserwujących w internecie! Marta protestuje - nie mogą promować takich oszustów... Tymczasem Stefanek ma coraz więcej polubień na stronie, gdzie publikuje zdjęcia swojego małego braciszka! Cieślikowie muszą się wyprowadzić! Nad Moniką i Damianem zamieszkali imprezowicze - głośna muzyka dudni tam nieustannie! W dodatku sąsiedzi Cieślików to ich posądzają o te hałasy... Monika chce się natychmiast wynieść - Michał mówi jej, że ma w ofercie mieszkanie w starej kamienicy z ogródkiem. Damian ma ogrom wątpliwości, ale jego żona jest zdecydowana! Problem w tym, że potrzebne jest ponad 100 tysięcy złotych na zadatek.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

"Na Wspólnej" odc. 4290 - STRESZCZENIE szczegółowe (7 października)

Igor zaczyna się mścić na narkotykowych dilerach! Wiola odwiedza córkę w szpitalu - Anastazja krzyczy, że chce natychmiast wyjść i nienawidzi matki! Żona Andrzeja jest załamana - prosi Igora o wsparcie... Ania martwi się, że ukochany zbyt dużo bierze na siebie. Nie wie, że Igor uczestniczy w czymś większym - policyjnej prowokacji na narkotykowego dilera! Czy wystawiony na przynętę Leon da radę?! Włodek skłóci swoje dzieci?! Monika kombinuje skąd wziąć pieniądze na jej wymarzone mieszkanie w kamienicy. Damian jest wzburzony - żona, bez porozumienia z nim, złożyła wniosek o kredyt! Cieślikowa żali się siostrze - Renata nie ma takich pieniędzy, żeby jej pożyczyć. Ich rozmowę słyszy Zięba. Wieczorem Włodek dzwoni do Renaty - chce podarować Monice prawie 100 tysięcy złotych! Co na to Renata i Bogdan?! Wielka wpadka Janusza z Bednarczuk! Halinka czai się pod szkołą Danki - po tym, jak widziała tu swojego ukochanego z Bednarczuk, jest zdesperowana: musi się dowiedzieć, co ich łączy! Po południu wpada do pustego już budynku szkoły i przyłapuje Janusza, którego Tereska… obejmuje! Dla Dębkowej sprawa jest jasna…

"Na Wspólnej" odc. 4291 - STRESZCZENIE szczegółowe (8 października)

Bradecka próbuje wygryźć Martę?! Leśniewska odmawia prowadzenia jutrzejszego programu - gościem ma być mężczyzna, którego Marta uważa za szarlatana i oszusta! Zdaniem Fabiana to showman, który zrobi im oglądalność... Do Marty dzwoni Judyta - twierdzi, że szef poprosił ją o zastąpienie Leśniewskiej, a ona musiała się zgodzić. Po rozmowie Bradecka spotyka się z Fabianem - ten jest zadowolony, że Judyta tak walczyła o prowadzenie z nim jutrzejszego programu i... próbuje ją pocałować! Danka walczy o związek Halinki i Janusza, a Bednarczuk… cieszy się swoim! Zimińska alarmuje Teresę, że Janusz nie chce podejść do dzisiejszej matury z polskiego - nie widzi sensu, skoro Halinka nie chce go znać! Bednarczuk próbuje wpłynąć na swojego ucznia a Danuta dopada Dębkową i stara się ją przekonać, że Janusz robił to wszystko dla niej! Czy Halinka to zrozumie? Tymczasem Teresa spieszy się na randkę z mężem - teraz to on ją zaskakuje! Julka wychodzi na prostą? Leon prosi Igora o spotkanie z Julką. Nowak odmawia, ale Anka przekonuje go - przecież chłopak pomógł złapać narkotykowego dilera! Igor z Leonem zastają Julię przed ośrodkiem w chwili, gdy inny uzależniony częstuje ją papierosami. Podczas, gdy Nowak ma spotkanie z terapeutą córki, ta rozmawia z Leonem - wciąż im na sobie zależy.

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