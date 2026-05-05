"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1422

Wrocławscy funkcjonariusze w serialu "Policjantki i Policjanci" kolejny raz udowodnili, że ich codzienna praca bywa wyjątkowo nieprzewidywalna. Marek oraz Daria otrzymali ostatnio zgłoszenie o makabrycznym odkryciu na polu, gdzie znaleziono ciało martwej kobiety. Przy ofierze Szulc zabezpieczył kubek termiczny, a uwagę mundurowych przykuł ubiór ofiary, który zupełnie nie pasował do panującej wtedy pogody. Śledczy szybko ustalili, że zmarła to Karolina, której zaginięcie zgłosił mąż po ich gwałtownej, wieczornej kłótni. Monitoring z pobliskiego przystanku pokazał, że kobietę zaczepiało dwóch młodych mężczyzn, natomiast na koniec dnia Korwicki odebrał od komendanta przedmiot należący do Natalii. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1422 - streszczenie

Mikołaj i Miłosz zostają wezwani do zaniedbanej kamienicy, gdzie doszło do rozboju na jednym z mieszkańców. Poszkodowany, Tobiasz Zienkiewicz, przekazuje funkcjonariuszom, że został ogłuszony uderzeniem patelnią w momencie otwierania ważnej przesyłki z banku. Według jego relacji napastnik zabrał blankiet z potwierdzeniem przelewu od wujka z USA, a pieniądze te miały zostać wykorzystane na remont budynku. Podczas zbierania zeznań policjanci trafiają w sam środek rodzinnego konfliktu, w którym krewni zarządzający nieruchomością wzajemnie obrzucają się oskarżeniami. W tym samym czasie wątek zawodowy przeplata się z osobistymi problemami, ponieważ Ola po raz kolejny trafia pod opiekę lekarzy. Wysocka jest przerażona obrotem spraw i podświadomie nastawia się na najgorszy możliwy scenariusz dotyczący stanu zdrowia dziewczyny.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1422 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Regularne śledzenie losów wrocławskich patroli to dla wielu osób stały punkt wieczornego odpoczynku. Każda sprawa kryminalna wymaga od bohaterów pełnego zaangażowania, co często odbija się na ich prywatnych planach. Aby dowiedzieć się, kto stoi za atakiem w kamienicy i jak potoczą się losy Oli w szpitalu, warto zasiąść przed ekranem w wyznaczonym terminie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 12 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na antenie kanału TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi połączenie policyjnych interwencji z rozbudowanymi wątkami z życia prywatnego bohaterów. We Wrocławiu nigdy nie brakuje pracy, a funkcjonariusze muszą błyskawicznie reagować zarówno na poważne rozboje, jak i drobne utarczki między sąsiadami. Bardzo ciekawie obserwuje się to, jak mundurowi próbują złapać oddech po ciężkiej służbie i jak radzą sobie z domowymi dylematami. To produkcja, która pozwala zżyć się z postaciami i zrozumieć, że pod mundurem kryją się ludzie o takich samych problemach jak my wszyscy. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)