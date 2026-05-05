Jakie zmiany czekają uczniów w egzaminie ósmoklasisty 2026? Co się zmieniło w tym roku?

Nowe zasady od 2026 roku. CKE wydłuża egzaminy

Najistotniejszą innowacją na egzaminie ósmoklasisty 2026 jest przyznanie uczniom dodatkowego czasu na rozwiązanie zadań. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła, że sprawdzian z języka polskiego potrwa 150 minut, czyli o pół godziny dłużej niż dotychczas. Zmagania z matematyką zajmą 125 minut, a na język obcy przewidziano 110 minut. Osoby korzystające z oficjalnych dostosowań otrzymają analogicznie więcej czasu: dodatkowe 45, 40 i 35 minut.

Kolejną nowością jest wdrożenie elektronicznego sprawdzania arkuszy. Egzaminatorzy będą oceniać prace zdalnie ze swoich domów, co ma odciążyć szkolne komisje i znacznie przyspieszyć weryfikację. Istotna zmiana dotyczy też polskiej ortografii, której nowe zasady wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku. CKE uspokaja wszystkich zdających – do 2030 roku akceptowane będą obie formy pisowni, więc nie trzeba obawiać się utraty punktów za błędy wynikające z reformy.

Zmodyfikowano również układ dni testowych. Egzaminy odbędą się od poniedziałku do środy, co ma ułatwić placówkom logistykę i zmniejszyć napięcie wśród młodzieży. Harmonogram wygląda następująco:

- 11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

- 12 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

- 13 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Oficjalne wyniki tych zmagań zostaną opublikowane 3 lipca 2026 roku.

Co pozostaje bez zmian na teście dla ósmoklasistów?

Zasady dotyczące zdawalności nie ulegają żadnej modyfikacji. Egzamin kończący szkołę podstawową wciąż nie posiada minimalnego progu punktowego, co oznacza, że technicznie nie da się go oblać. Należy jednak pamiętać, że uzyskane rezultaty odgrywają kluczową rolę podczas rekrutacji do wymarzonych szkół średnich.

Niezmienny jest również obowiązujący zakres materiału, oparty na dotychczasowej podstawie programowej. Arkusze sprawdzają wiedzę zdobywaną w klasach od czwartej do ósmej. Uczniowie nadal będą musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, dogłębną analizą tekstów, biegłością w obliczeniach matematycznych oraz sprawną komunikacją w języku obcym.

Ewolucja egzaminu po likwidacji gimnazjów

Analizując historię ogólnopolskiego sprawdzianu, łatwo zauważyć jego ciągłą ewolucję. Główne modyfikacje z ubiegłych lat obejmują:

- wprowadzenie formatu w 2019 roku po definitywnym zamknięciu gimnazjów,

- systematyczne zwiększanie liczby zadań otwartych w arkuszach CKE,

- stałe poszerzanie palety dostosowań dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- cyfryzację sprawdzania, która w 2026 roku staje się w pełni wdrożonym standardem.

Zestawienie tegorocznych zmian wyraźnie pokazuje, że CKE stawia na unowocześnienie procedur i większy komfort zdających. Dodatkowe minuty na rozwiązanie zadań i tolerancja dla podwójnych zasad ortograficznych mają przede wszystkim zredukować stres towarzyszący młodzieży w tych trudnych dniach.

25

Quiz. Wiedza z podstawówki. Sprawdź, czy masz większą wiedzę od ósmoklasisty Pytanie 1 z 8 „0” jest liczbą całkowitą. Prawda Fałsz Następne pytanie