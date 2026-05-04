"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1421

W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" zajrzeliśmy w sam środek dramatycznych zdarzeń, które mocno namieszały w codziennej służbie bohaterów. Lena i Bartosz interweniowali w biurze nieruchomości, gdzie roztrzęsiona Viola groziła skokiem z okna, a odkryte w jej gabinecie plastry z opioidem rzuciły nowe światło na całą sprawę. Matka kobiety wyznała, że jej córka po porodzie zmagała się z depresją oraz brakiem wsparcia ze strony męża, co tylko pogorszyło jej stan psychiczny. Szybko okazało się, że podobnych zatruć było znacznie więcej, co zmusiło funkcjonariuszy do podjęcia szerszych działań wyjaśniających. W tym samym czasie Bartek odkrył niepokojące zniknięcie dwóch chłopców z domu dziecka. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania czekają na funkcjonariuszy w dalszej części tej opowieści.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1421 - streszczenie
Marek i Daria zostają wezwani na pole, gdzie odkryto ciało martwej kobiety. Szulc zabezpiecza na miejscu zdarzenia kubek termiczny, a policjanci zauważają, że ubiór ofiary zupełnie nie pasuje do aktualnych warunków pogodowych. Szybko udaje się ustalić tożsamość zmarłej – to Karolina, której zaginięcie zgłosił wcześniej mąż po wspólnej wieczornej awanturze. Funkcjonariusze sprawdzają nagrania z kamer umieszczonych przy przystanku, na których widać, jak kobietę zaczepia dwóch młodych ludzi. Pod koniec służby komendant przekazuje Korwickiemu przedmiot, który należał wcześniej do Natalii.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1421 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy wrocławskich funkcjonariuszy można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej w pasmie wieczornym. Produkcja od lat cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią kryminalne zagadki i wątki obyczajowe. Nowe perypetie mundurowych pojawiają się w ramówce w każdy dzień powszedni. Najnowszy odcinek serii zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 19:00.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
To jeden z tych tytułów, które od lat przyciągają przed ekrany sporą grupę sympatyków. Wrocławskie patrole mają ręce pełne roboty, rozwiązując zarówno proste interwencje domowe, jak i skomplikowane sprawy kryminalne. Oprócz akcji na służbie poznajemy też prywatne oblicze bohaterów, ich dylematy i codzienne życiowe trudności. To właśnie połączenie pracy policjantów z ich osobistymi wątkami sprawia, że historia jest tak angażująca. W serialu występują między innymi:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)