"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1421

W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" zajrzeliśmy w sam środek dramatycznych zdarzeń, które mocno namieszały w codziennej służbie bohaterów. Lena i Bartosz interweniowali w biurze nieruchomości, gdzie roztrzęsiona Viola groziła skokiem z okna, a odkryte w jej gabinecie plastry z opioidem rzuciły nowe światło na całą sprawę. Matka kobiety wyznała, że jej córka po porodzie zmagała się z depresją oraz brakiem wsparcia ze strony męża, co tylko pogorszyło jej stan psychiczny. Szybko okazało się, że podobnych zatruć było znacznie więcej, co zmusiło funkcjonariuszy do podjęcia szerszych działań wyjaśniających. W tym samym czasie Bartek odkrył niepokojące zniknięcie dwóch chłopców z domu dziecka. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania czekają na funkcjonariuszy w dalszej części tej opowieści.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1421 - streszczenie

Marek i Daria zostają wezwani na pole, gdzie odkryto ciało martwej kobiety. Szulc zabezpiecza na miejscu zdarzenia kubek termiczny, a policjanci zauważają, że ubiór ofiary zupełnie nie pasuje do aktualnych warunków pogodowych. Szybko udaje się ustalić tożsamość zmarłej – to Karolina, której zaginięcie zgłosił wcześniej mąż po wspólnej wieczornej awanturze. Funkcjonariusze sprawdzają nagrania z kamer umieszczonych przy przystanku, na których widać, jak kobietę zaczepia dwóch młodych ludzi. Pod koniec służby komendant przekazuje Korwickiemu przedmiot, który należał wcześniej do Natalii.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1421 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wrocławskich funkcjonariuszy można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej w pasmie wieczornym. Produkcja od lat cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią kryminalne zagadki i wątki obyczajowe. Nowe perypetie mundurowych pojawiają się w ramówce w każdy dzień powszedni. Najnowszy odcinek serii zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

To jeden z tych tytułów, które od lat przyciągają przed ekrany sporą grupę sympatyków. Wrocławskie patrole mają ręce pełne roboty, rozwiązując zarówno proste interwencje domowe, jak i skomplikowane sprawy kryminalne. Oprócz akcji na służbie poznajemy też prywatne oblicze bohaterów, ich dylematy i codzienne życiowe trudności. To właśnie połączenie pracy policjantów z ich osobistymi wątkami sprawia, że historia jest tak angażująca. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)