"Panna młoda": streszczenie odcinka 93

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły mnóstwo zawirowań, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Fadime stanowczo zabroniła Aysu rozmawiać o Beyzie, podczas gdy Derya usilnie namawiała Cihana, aby ten zabrał Hancer na wspólne wakacje. W międzyczasie Beyza podjęła kolejną próbę i bezskutecznie starała się nakłonić mężczyznę do rozwodu z dziewczyną. Hancer zaczęła jednak przeczuwać podstęp i postanowiła skonfrontować się z Aysu w sprawie otrzymanej wcześniej, tajemniczej wiadomości. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że atmosfera między domownikami stała się niezwykle gęsta i pełna niedomówień. Przekonajmy się więc wspólnie, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Panna młoda" odc. 93 - streszczenie

Mukadder nie ustaje w wysiłkach i przygotowuje kolejną intrygę, która ma na celu trwałe usunięcie Hancer ze swojego otoczenia. Tym razem kobieta chce doprowadzić do konfrontacji dziewczyny z byłą żoną Cihana, jednak ostatecznie ta próba kończy się niepowodzeniem. W tym samym czasie główny bohater postanawia zabrać swoją partnerkę do pięknej i okazałej rezydencji. Cała sytuacja wywołuje spore napięcie wśród domowników, a Beyza otwarcie wyraża swoje niezadowolenie. Zarzuca ona Mukadder, że ich wspólny plan nie przynosi oczekiwanych rezultatów i sytuacja powoli wymyka się spod kontroli.

"Panna młoda" odc. 93 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej tureckiej produkcji nie muszą długo czekać na rozwój wydarzeń w luksusowej willi. Nowe losy bohaterów są emitowane regularnie, co pozwala zachować ciągłość opowiadanej historii. Aby nic nie przegapić, warto zarezerwować sobie popołudnie przed telewizorem. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o wielkiej miłości, która rodzi się w trudnych warunkach, ten serial jest właśnie dla was. Śledzimy tu losy Hancer, która decyduje się na małżeństwo z rozsądku, by ratować zdrowie swojego jedynego brata. Początkowy układ szybko zmienia się w szczere uczucie, co bardzo nie podoba się wpływowej matce Cihana. Życie w bogatej rezydencji okazuje się pełne pułapek, zwłaszcza że na miejscu wciąż przebywa była żona głównego bohatera. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)