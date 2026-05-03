Barwy szczęścia, odcinek 3386: Poranek Ewy i Romea w hotelu przerwany przez opiekunki

"Barwy szczęścia" odcinek 3386. Ewa i Romeo obudzą się w hotelu

Najnowszy epizod popularnej produkcji zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Zakochani po hucznej zabawie studniówkowej obudzą się w jednym z pokoi w hotelu Stańskich. Opiekunowie pozwolili im nocować na miejscu, jednak od samego świtu zaczną ingerować w ich prywatność, aby skutecznie zapobiec zbytniej bliskości między odpoczywającymi po imprezie nastolatkami.

Plany dorosłych mogą jednak spalić na panewce. Walawska i Bianchi spędzili całą noc w tym samym łóżku, co jednoznacznie sugeruje kierunek rozwoju wydarzeń. Ewa już wcześniej będzie otwarcie opowiadała babci o swoich intymnych relacjach z ukochanym. Właśnie z powodu tych szokujących wyznań przerażona Elżbieta spróbuje za wszelką cenę powstrzymać kolejne zbliżenia narzeczonych pod dachem hotelu.

Elżbieta i Aldona popsują plany zakochanych w 3386. odcinku "Barw szczęścia"

Od samego rana komórki młodych zaczną wibrować od niekończącego się potoku pilnych powiadomień. Elżbieta, wspierana przez Aldonę, skutecznie zepsuje zakochanym romantyczny poranek w luksusowym obiekcie. Zmęczeni po całonocnych tańcach, a także po wspólnej nocy nastolatkowie nie dostaną szansy na spokojną regenerację sił w swoim własnym towarzystwie, co będzie ich kosztować sporo energii.

Niestrudzone opiekunki dopną swego, zmuszając Ewę i Romea do ciągłego odpisywania na przychodzące telefony i SMS-y. Mimo tych uciążliwych przeszkód narzeczeni zdołają wygospodarować dla siebie krótką chwilę wytchnienia. Sama obecność drugiego człowieka i poczucie bliskości zrekompensują im narastające zmęczenie, dając obojgu prawdziwe powody do szerokiego uśmiechu mimo wścibstwa dorosłych.

Koniec sielanki Ewy i Romea w serialu "Barwy szczęścia"

Romantyczne uniesienia zostaną ostatecznie przerwane przez brutalną prozę życia i kolejne wyzwania. Nastolatkowie będą musieli wkrótce opuścić hotelowe mury, pożegnać się i wrócić do swojej szarej codzienności oraz obowiązków. Z tego właśnie powodu ta jedna wspólnie spędzona noc oraz poranek nabiorą dla zakochanej pary tak ogromnego, symbolicznego znaczenia w ich dotychczasowej relacji.

Szybkie zakończenie tej pięknej idylli to oczywiście zasługa nadopiekuńczej Elżbiety oraz Aldony, które do końca nie dały za wygraną. Mimo wszystko młoda para zapamięta ten wyjątkowy poranek na bardzo długo. Na kolejną taką szansę i cenne chwile prywatności bez nadzoru dorosłych opiekunów przyjdzie zakochanym narzeczonym z pewnością jeszcze bardzo długo poczekać!