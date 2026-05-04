Matura z polskiego 2026 wyciekła do sieci? Uczniowie rano szukali informacji dotyczących tej lektury

Matura 2026 z języka polskiego startuje 4 maja, a uczniowie intensywnie poszukują przecieków.

Wzrost zainteresowania tymi lekturami wskazuje na potencjalne tematy.

Pojawiają się rzekome arkusze maturalne, ale czy są one wiarygodne?

Dla tegorocznych maturzystów rozpoczynające się egzaminy będą momentem podsumowania lat nauki, intensywnych przygotowań i nierzadko bezsennych nocy spędzonych nad książkami. Egzamin z języka polskiego, choć często budzi lęk ze względu na swoją obszerność i różnorodność wymagań, jest jednocześnie okazją do zaprezentowania wiedzy i umiejętności nabytych przez lata obcowania z literaturą, językiem i kulturą. W 2026 roku uczniowie rozpoczną egzamin maturalny o godzinie 9:00, i potrwa on 240 minut. Egzamin odbywa się w dwóch formułach: 2023 (dla absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników po 8-letniej szkole podstawowej) oraz Formuła 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum po gimnazjum).

Majówka w Orientarium Zoo Łódź Materiał sponsorowany

Matura z języka polskiego 2026 - przecieki

Należy zaznaczyć, że Centralna Komisja Egzaminacyjna rygorystycznie zabezpiecza arkusze egzaminacyjne i dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące egzaminu nie wyciekły do sieci. Mimo to, tuż przed rozpoczęciem egzaminu pojawiają się przecieki. Nierzadko mają one niewielkie pokrycie z rzeczywistością, jednak nie należy brać ich za pewnik. W tym roku zdecydowanie widać wzrost jedną lekturą, a mianowicie "Lalką" Bolesława Prusa. Uczniowie szukali także informacji o następujących lekturach: "Dżuma" Alberta Camusa oraz "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Zarówno "Lalka", jak i "Wesele" są prezentowane jako niemalże "pewniaki" na tegorocznej maturze przez nauczycieli polonistów. Oprócz tych trzech wymienionych dzieł, warto także odświeżyć sobie wiedzę dotyczącą następujących lektur.

„Dziady cz. III”

„Lalka”

„Przedwiośnie”

„Wesele”

„Zbrodnia i kara”

„Tango”

„Rok 1984”

Na portalu X pojawiły się także rzekome arkusze maturalne z zadaniami. Uczniowie nie dają jednak wiary, iż są to prawdziwe karty zadań z tego roku. Nie brakuje głosów, że zostały one wygenerowane przez AI. Inni zauważyli, iż jeden z nich jest kartą zadań z roku 2023. Jednym z zadań, które pojawiło się na dostępnym w sieci arkuszu było pytanie o dopasowanie dzieł literackich do konkretnej epoki. Według wspomnianego arkusza należało przyporządkować „Lalkę” B. Prusa, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” S. Żeromskiego i „ Dziady cz. III” A. Mickiewicza do następujących epok: romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska.

7