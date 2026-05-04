Matura z polskiego 2026 wyciekła do sieci? Uczniowie rano szukali informacji dotyczących tej lektury

Justyna Klorek
2026-05-04 8:20

W poniedziałek, 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00 tegoroczni absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy dojrzałości. Pierwszym przedmiotem, z którym będą musieć się zmierzyć, jest język polski na poziomie podstawowym. Jak każdego roku uczniowie przed przystąpieniem do egzaminu szukają przecieków. W tym roku rano szukali informacji o tej konkretnej lekturze.

Dla tegorocznych maturzystów rozpoczynające się egzaminy będą momentem podsumowania lat nauki, intensywnych przygotowań i nierzadko bezsennych nocy spędzonych nad książkami. Egzamin z języka polskiego, choć często budzi lęk ze względu na swoją obszerność i różnorodność wymagań, jest jednocześnie okazją do zaprezentowania wiedzy i umiejętności nabytych przez lata obcowania z literaturą, językiem i kulturą. W 2026 roku uczniowie rozpoczną egzamin maturalny o godzinie 9:00, i potrwa on 240 minut. Egzamin odbywa się w dwóch formułach: 2023 (dla absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników po 8-letniej szkole podstawowej) oraz Formuła 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum po gimnazjum).

Matura z języka polskiego 2026 - przecieki

Należy zaznaczyć, że Centralna Komisja Egzaminacyjna rygorystycznie zabezpiecza arkusze egzaminacyjne i dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące egzaminu nie wyciekły do sieci. Mimo to, tuż przed rozpoczęciem egzaminu pojawiają się przecieki. Nierzadko mają one niewielkie pokrycie z rzeczywistością, jednak nie należy brać ich za pewnik. W tym roku zdecydowanie widać wzrost jedną lekturą, a mianowicie "Lalką" Bolesława Prusa. Uczniowie szukali także informacji o następujących lekturach: "Dżuma" Alberta Camusa oraz "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Zarówno "Lalka", jak i "Wesele" są prezentowane jako niemalże "pewniaki" na tegorocznej maturze przez nauczycieli polonistów. Oprócz tych trzech wymienionych dzieł, warto także odświeżyć sobie wiedzę dotyczącą następujących lektur.

  • „Dziady cz. III”
  • „Lalka”
  • „Przedwiośnie”
  • „Wesele”
  • „Zbrodnia i kara”
  • „Tango”
  • „Rok 1984”

Na portalu X pojawiły się także rzekome arkusze maturalne z zadaniami. Uczniowie nie dają jednak wiary, iż są to prawdziwe karty zadań z tego roku. Nie brakuje głosów, że zostały one wygenerowane przez AI. Inni zauważyli, iż jeden z nich jest kartą zadań z roku 2023. Jednym z zadań, które pojawiło się na dostępnym w sieci arkuszu było pytanie o dopasowanie dzieł literackich do konkretnej epoki. Według wspomnianego arkusza należało przyporządkować „Lalkę” B. Prusa, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” S. Żeromskiego i „ Dziady cz. III” A. Mickiewicza do następujących epok: romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska.

