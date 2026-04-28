"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1417

Na służbie działo się ostatnio bardzo dużo, a serial "Policjantki i Policjanci" po raz kolejny pokazał, że funkcjonariusze musieli wykazać się dużą czujnością podczas nietypowej interwencji. Mikołaj oraz Miłosz ruszyli do zgłoszenia dotyczącego porwania panny młodej, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach prosto z salonu sukien ślubnych. Na miejscu odnaleziono dotkliwie pobitą pracownicę, a jej zeznania o aucie przypominającym kurierski dostawczak stały się głównym punktem zaczepienia dla mundurowych. Choć narzeczony uprowadzonej Niny od razu wskazał na jej byłego partnera, patrol szybko uznał, że rozwiązanie zagadki nie było tak oczywiste, jak początkowo sądzono. Po godzinach Mikołaj Białach wciąż żył dawnymi sprawami, co doprowadziło go do bezpośredniej konfrontacji z Kostyrą w temacie śmierci Magdy. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1417 - streszczenie

W 1417. odcinku Lena i Bartosz otrzymują wezwanie do nieprzytomnej starszej kobiety, którą odnalazła jej córka. Z relacji zgłaszającej wynika, że podczas porannej rozmowy telefonicznej usłyszała ona niepokojące krzyki, a po przyjeździe na miejsce zastała ranną matkę. Z mieszkania zniknęła spora suma pieniędzy, które seniorka trzymała schowane pod poduszką. Ofiara opisuje, że sprawca był zamaskowany, miał na sobie kaptur oraz szalik zasłaniający twarz. Starsza pani wskazuje, że o miejscu ukrycia gotówki wiedzieli jedynie jej córka oraz wnuk Daniel. Chłopak ma poważne problemy z narkotykami i już wcześniej dopuszczał się kradzieży, co stawia go w kręgu głównych podejrzanych. Poszukiwania Daniela komplikują się, gdy patrol dostaje nagłe wezwanie do bójki w innej części miasta.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1417 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja o pracy wrocławskich funkcjonariuszy regularnie gości na antenie, prezentując kolejne wyzwania, z jakimi mierzą się patrole w swojej codziennej służbie. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy poszkodowanej seniorki i czy uda się odnaleźć sprawcę kradzieży, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w standardowym paśmie wieczornym na początku maja. Premierowa emisja "Policjantki i Policjanci" odc. 1417 odbędzie się 5 maja 2026 o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

„Policjantki i policjanci” to popularna produkcja obyczajowa, która od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe pracy wrocławskiej policji. Fabuła skupia się nie tylko na niebezpiecznych interwencjach i łapaniu przestępców, ale też na tym, co dzieje się u mundurowych po zdjęciu służbowego stroju. Możemy obserwować ich prywatne radości i smutki oraz to, jak próbują zachować balans między życiem rodzinnym a wymagającą służbą na komendzie. Na ekranie pojawia się wiele znanych twarzy, które tworzą zgrany zespół patroli i pracowników cywilnych. Obsada tego serialu to m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska-Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)