"Panna młoda": streszczenie odcinka 88

2026-04-28 7:52

W 88. odcinku serialu „Panna młoda” sytuacja w domu Cemila staje się wyjątkowo napięta z powodu ciągłej obecności Beyzy. Derya zaczyna bardzo uważnie obserwować otoczenie i przypadkiem trafia na ślad tajemnicy, którą mężczyzna starał się do tej pory ukryć. Między Hancer a Cihanem dochodzi do wymiany zdań sugerującej, że obecny układ staje się coraz trudniejszy do utrzymania.

Panna młoda: streszczenie odcinka 85
W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" wydarzyło się sporo zaskakujących rzeczy, które rzuciły nowe światło na skomplikowane losy bohaterów. Hancer postanowiła ukryć Beyzę w domu swojego brata, licząc na to, że właśnie tam nikt nie zdoła jej odnaleźć. Niestety Derya szybko dotarła na miejsce i doszło do bezpośredniej konfrontacji między kobietami. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy w okolicy nieoczekiwanie pojawił się Cihan, a spanikowana Hancer za wszelką cenę próbowała zataić przed nim obecność Beyzy. W tym samym czasie Cemil wywołał niemałe zamieszanie, ponieważ stanowczo odmówił poddania się niezbędnej kontroli w szpitalu. Zobaczmy zatem, jakie niespodzianki przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Panna młoda" odc. 88 - streszczenie

Obecność Beyzy w domu Cemila staje się zarzewiem poważnego sporu, w który bezpośrednio angażuje się Derya. Kobiety nie potrafią dojść do porozumienia, co sprawia, że atmosfera między domownikami staje się bardzo gęsta. W międzyczasie Hancer i Cihan prowadzą rozmowę na temat kłopotliwego położenia dziewczyny, choć robią to w sposób dość nieoczywisty. Derya wykazuje się dużą czujnością i ostatecznie udaje jej się odkryć sekret, który skrywał do tej pory Cemil. Cała sytuacja znajduje swój finał w momencie, gdy Hancer decyduje się na sprowadzenie Beyzy z powrotem do rezydencji.

"Panna młoda" odc. 88 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją warto zacząć od sprawdzenia aktualnej ramówki, aby nie przegapić żadnego istotnego wątku. Przygody bohaterów można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, która emituje nowe epizody w dni powszednie. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w posiadłości. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku w TVP2 o godzinie 17:20.

Pierwsza miłość, odcinek 4208: Okrutny spisek przeciwko Kalinie. Nie udowodni w…

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść skupia się na losach Hancer, która w imię ratowania brata decyduje się na wejście do zupełnie obcej i bogatej rodziny. Życie w wielkiej rezydencji okazuje się jednak znacznie trudniejsze, niż mogłaby przypuszczać, zwłaszcza gdy na drodze stają intrygi matki Cihana i obecność jego byłej żony. Mimo początkowej niechęci, między małżonkami zaczyna rodzić się uczucie, które wywraca ich świat do góry nogami. To idealna propozycja dla osób szukających wciągających opowieści o poświęceniu i wielkiej miłości. W serialu występują:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
