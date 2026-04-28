"Panna młoda": streszczenie odcinka 88

W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" wydarzyło się sporo zaskakujących rzeczy, które rzuciły nowe światło na skomplikowane losy bohaterów. Hancer postanowiła ukryć Beyzę w domu swojego brata, licząc na to, że właśnie tam nikt nie zdoła jej odnaleźć. Niestety Derya szybko dotarła na miejsce i doszło do bezpośredniej konfrontacji między kobietami. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy w okolicy nieoczekiwanie pojawił się Cihan, a spanikowana Hancer za wszelką cenę próbowała zataić przed nim obecność Beyzy. W tym samym czasie Cemil wywołał niemałe zamieszanie, ponieważ stanowczo odmówił poddania się niezbędnej kontroli w szpitalu. Zobaczmy zatem, jakie niespodzianki przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

"Panna młoda" odc. 88 - streszczenie

Obecność Beyzy w domu Cemila staje się zarzewiem poważnego sporu, w który bezpośrednio angażuje się Derya. Kobiety nie potrafią dojść do porozumienia, co sprawia, że atmosfera między domownikami staje się bardzo gęsta. W międzyczasie Hancer i Cihan prowadzą rozmowę na temat kłopotliwego położenia dziewczyny, choć robią to w sposób dość nieoczywisty. Derya wykazuje się dużą czujnością i ostatecznie udaje jej się odkryć sekret, który skrywał do tej pory Cemil. Cała sytuacja znajduje swój finał w momencie, gdy Hancer decyduje się na sprowadzenie Beyzy z powrotem do rezydencji.

"Panna młoda" odc. 88 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją warto zacząć od sprawdzenia aktualnej ramówki, aby nie przegapić żadnego istotnego wątku. Przygody bohaterów można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, która emituje nowe epizody w dni powszednie. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w posiadłości. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku w TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść skupia się na losach Hancer, która w imię ratowania brata decyduje się na wejście do zupełnie obcej i bogatej rodziny. Życie w wielkiej rezydencji okazuje się jednak znacznie trudniejsze, niż mogłaby przypuszczać, zwłaszcza gdy na drodze stają intrygi matki Cihana i obecność jego byłej żony. Mimo początkowej niechęci, między małżonkami zaczyna rodzić się uczucie, które wywraca ich świat do góry nogami. To idealna propozycja dla osób szukających wciągających opowieści o poświęceniu i wielkiej miłości. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)