"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1415

W ostatnim odcinku "Policjantki i Policjanci" zajrzeliśmy za kulisy warsztatów samochodowych, gdzie doszło do brutalnego ataku. Lena i Bartosz wyjaśnili sprawę pobicia młodego mężczyzny w środowisku mechaników szykujących się do wyścigów, choć zadanie okazało się trudniejsze przez liczne kłamstwa. Szybko wyszło na jaw, że sieć wzajemnych powiązań miała na celu zatuszowanie prawdy o tym zdarzeniu. Równolegle obserwowaliśmy desperackie działania Sołtysa, który wywierał nacisk na Szulc, ponieważ pilnie potrzebował aż dwustu tysięcy złotych. Mimo próśb partnerki, mężczyzna nie zamierzał się wycofać i postanowił doprowadzić swój plan do samego końca. Zobaczmy zatem, co przyniosą bohaterom następne godziny spędzone we Wrocławiu.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1415 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Marek i Daria otrzymują wezwanie do Henryka, który jest sąsiadem oficera dyżurnego. Zgłoszenie dotyczy głośnej awantury, po której w mieszkaniu nagle zapadła niepokojąca cisza. Na miejscu policjanci zastają mężczyznę, który twierdzi, że wszystko jest w porządku, jednak ślady szarpaniny w pomieszczeniu oraz siniak pod jego okiem sugerują co innego. Funkcjonariusze zaczynają podejrzewać, że za zajściem stoi syn Henryka, Gustaw, za którym policja wystawiła wcześniej list gończy. Mimo zapewnień starszego pana o braku problemów, mundurowi starają się rozwikłać tę zagmatwaną sprawę. Dzień pełen wyzwań zawodowych nie zakończy się jednak spokojnie, ponieważ po zakończonej służbie Korwickiego czeka jeszcze mocny, osobisty wstrząs.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1415 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dla wszystkich osób czekających na rozwój wydarzeń w życiu wrocławskich funkcjonariuszy mamy dobre wiadomości dotyczące najbliższej emisji. Kolejna odsłona przygód znanych policjantów pojawi się na ekranach już niebawem, pozwalając poznać finał interwencji u pana Henryka. Aby nie przegapić tego odcinka, warto zarezerwować sobie czas w majówkowy wieczór przed telewizorem. Premiera 1415. odcinka odbędzie się 1 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na antenie kanału TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
Produkcja ta od lat przyciąga przed ekrany sporą grupę wiernych sympatyków, którzy chętnie śledzą codzienne zmagania wrocławskich patroli. Fabuła w ciekawy sposób łączy dynamiczne interwencje na ulicach miasta z wątkami dotyczącymi prywatnych dylematów i relacji rodzinnych głównych bohaterów. Możemy tu zobaczyć zarówno walkę z groźnymi przestępcami, jak i próby radzenia sobie z trudną rzeczywistością po zdjęciu munduru. Luźny klimat i różnorodność sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. W serialu występują:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)