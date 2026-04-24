"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1415

W ostatnim odcinku "Policjantki i Policjanci" zajrzeliśmy za kulisy warsztatów samochodowych, gdzie doszło do brutalnego ataku. Lena i Bartosz wyjaśnili sprawę pobicia młodego mężczyzny w środowisku mechaników szykujących się do wyścigów, choć zadanie okazało się trudniejsze przez liczne kłamstwa. Szybko wyszło na jaw, że sieć wzajemnych powiązań miała na celu zatuszowanie prawdy o tym zdarzeniu. Równolegle obserwowaliśmy desperackie działania Sołtysa, który wywierał nacisk na Szulc, ponieważ pilnie potrzebował aż dwustu tysięcy złotych. Mimo próśb partnerki, mężczyzna nie zamierzał się wycofać i postanowił doprowadzić swój plan do samego końca. Zobaczmy zatem, co przyniosą bohaterom następne godziny spędzone we Wrocławiu.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1415 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Marek i Daria otrzymują wezwanie do Henryka, który jest sąsiadem oficera dyżurnego. Zgłoszenie dotyczy głośnej awantury, po której w mieszkaniu nagle zapadła niepokojąca cisza. Na miejscu policjanci zastają mężczyznę, który twierdzi, że wszystko jest w porządku, jednak ślady szarpaniny w pomieszczeniu oraz siniak pod jego okiem sugerują co innego. Funkcjonariusze zaczynają podejrzewać, że za zajściem stoi syn Henryka, Gustaw, za którym policja wystawiła wcześniej list gończy. Mimo zapewnień starszego pana o braku problemów, mundurowi starają się rozwikłać tę zagmatwaną sprawę. Dzień pełen wyzwań zawodowych nie zakończy się jednak spokojnie, ponieważ po zakończonej służbie Korwickiego czeka jeszcze mocny, osobisty wstrząs.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1415 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób czekających na rozwój wydarzeń w życiu wrocławskich funkcjonariuszy mamy dobre wiadomości dotyczące najbliższej emisji. Kolejna odsłona przygód znanych policjantów pojawi się na ekranach już niebawem, pozwalając poznać finał interwencji u pana Henryka. Aby nie przegapić tego odcinka, warto zarezerwować sobie czas w majówkowy wieczór przed telewizorem. Premiera 1415. odcinka odbędzie się 1 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na antenie kanału TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od lat przyciąga przed ekrany sporą grupę wiernych sympatyków, którzy chętnie śledzą codzienne zmagania wrocławskich patroli. Fabuła w ciekawy sposób łączy dynamiczne interwencje na ulicach miasta z wątkami dotyczącymi prywatnych dylematów i relacji rodzinnych głównych bohaterów. Możemy tu zobaczyć zarówno walkę z groźnymi przestępcami, jak i próby radzenia sobie z trudną rzeczywistością po zdjęciu munduru. Luźny klimat i różnorodność sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)