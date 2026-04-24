"Panna młoda": streszczenie odcinka 85

W serialu "Panna młoda" ostatnio działo się naprawdę wiele, a trudne sytuacje zaczęły kłaść się cieniem na codzienności bohaterów. Beyza stanowczo nie przyjęła wsparcia oferowanego przez Cihana w kwestii dziecka i dała mu jasno do zrozumienia, że ze wszystkim chciała poradzić sobie zupełnie sama. Hancer dokonała natomiast niepokojącego odkrycia, gdy w marynarce męża znalazła wydruk badania USG. To znalezisko sprawiło, że w jej głowie natychmiast zaczęły rodzić się bolesne pytania. Z kolei Derya zaczęła podejrzewać, że Cemil nie był wobec niej lojalny i dopuścił się zdrady. Czas zatem przekonać się, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie niespodziewane odkrycia.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Panna młoda" odc. 85 - streszczenie

Hancer udaje się z wizytą do Beyzy i to właśnie wtedy poznaje prawdę dotyczącą jej ciąży. Ta wiadomość sprawia, że bohaterka znajduje się w wyjątkowo skomplikowanym położeniu. W tym samym czasie Derya zaczyna być przekonana, że Cemil planuje ją definitywnie zostawić. Hancer decyduje się nie ukrywać tego, czego się dowiedziała, i mówi Cihanowi o przebiegu swojej wizyty. Mężczyzna zostaje zmuszony do skonfrontowania się z rzeczywistością i ostatecznie przekazuje swojej matce informację o dziecku Beyzy. Mukadder przyjmuje te wieści z ogromnym entuzjazmem, którego nawet nie próbuje maskować.

"Panna młoda" odc. 85 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie codziennych perypetii w tej tureckiej produkcji stało się dla wielu osób stałym elementem popołudniowego odpoczynku. Losy bohaterów wywołują sporo zainteresowania, zwłaszcza gdy na jaw wychodzą kolejne sekrety rodziny Develioglu. Aby pozostać na bieżąco z wydarzeniami w rezydencji, warto wcześniej sprawdzić dokładną godzinę nadawania w telewizji. Premierowy, 85. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 1 maja 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść to doskonała propozycja dla osób, które szukają historii o poświęceniu i rodzącym się uczuciu. Losy Hancer, która zdecydowała się na małżeństwo z rozsądku, by ratować chorego brata, od początku budzą dużą ciekawość. Skomplikowane relacje w bogatym domu oraz ciągłe intrygi Mukadder sprawiają, że w każdym odcinku obserwujemy nowe napięcia. To jedna z tych produkcji, w których tradycyjne zasady zderzają się z potrzebami serca i walką o niezależność. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)