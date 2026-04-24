"Panna młoda": streszczenie odcinka 85

W serialu "Panna młoda" ostatnio działo się naprawdę wiele, a trudne sytuacje zaczęły kłaść się cieniem na codzienności bohaterów. Beyza stanowczo nie przyjęła wsparcia oferowanego przez Cihana w kwestii dziecka i dała mu jasno do zrozumienia, że ze wszystkim chciała poradzić sobie zupełnie sama. Hancer dokonała natomiast niepokojącego odkrycia, gdy w marynarce męża znalazła wydruk badania USG. To znalezisko sprawiło, że w jej głowie natychmiast zaczęły rodzić się bolesne pytania. Z kolei Derya zaczęła podejrzewać, że Cemil nie był wobec niej lojalny i dopuścił się zdrady. Czas zatem przekonać się, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie niespodziewane odkrycia.
"Panna młoda" odc. 85 - streszczenie
Hancer udaje się z wizytą do Beyzy i to właśnie wtedy poznaje prawdę dotyczącą jej ciąży. Ta wiadomość sprawia, że bohaterka znajduje się w wyjątkowo skomplikowanym położeniu. W tym samym czasie Derya zaczyna być przekonana, że Cemil planuje ją definitywnie zostawić. Hancer decyduje się nie ukrywać tego, czego się dowiedziała, i mówi Cihanowi o przebiegu swojej wizyty. Mężczyzna zostaje zmuszony do skonfrontowania się z rzeczywistością i ostatecznie przekazuje swojej matce informację o dziecku Beyzy. Mukadder przyjmuje te wieści z ogromnym entuzjazmem, którego nawet nie próbuje maskować.
"Panna młoda" odc. 85 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie codziennych perypetii w tej tureckiej produkcji stało się dla wielu osób stałym elementem popołudniowego odpoczynku. Losy bohaterów wywołują sporo zainteresowania, zwłaszcza gdy na jaw wychodzą kolejne sekrety rodziny Develioglu. Aby pozostać na bieżąco z wydarzeniami w rezydencji, warto wcześniej sprawdzić dokładną godzinę nadawania w telewizji. Premierowy, 85. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 1 maja 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
Ta turecka opowieść to doskonała propozycja dla osób, które szukają historii o poświęceniu i rodzącym się uczuciu. Losy Hancer, która zdecydowała się na małżeństwo z rozsądku, by ratować chorego brata, od początku budzą dużą ciekawość. Skomplikowane relacje w bogatym domu oraz ciągłe intrygi Mukadder sprawiają, że w każdym odcinku obserwujemy nowe napięcia. To jedna z tych produkcji, w których tradycyjne zasady zderzają się z potrzebami serca i walką o niezależność. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)